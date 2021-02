Rafael Amaya reaparece en Instagram tras casi tres años de ausencia

A finales del año pasado, el actor mexicano Rafael Amaya revolucionó al público al reaparecer en una revista, tras un largo periodo alejado de las cámaras, abriéndose por completo sobre los motivos que lo llevaron a desvanecerse por completo del ojo público e incluso sus seres queridos: una férrea lucha contra las drogas y el alcohol.

Ahora, meses después de haber superado un fuerte proceso de rehabilitación en la clínica de rehabilitación Baja del Sol en Sinaloa y reinsertarse en la vida social fuera del centro, el eterno ‘Aurelio Casillas’ de El señor de los cielos decidió que era tiempo de regresar también a las redes sociales y así lo hizo el pasado jueves 19 de febrero al compartir una fotografía de su nueva vida en su cuenta en Instagram.

Así lucía Rafael Amaya en “Amar otra vez”, la primera telenovela que antagonizó El actor tenía 27 años cuando participó en este melodrama.

En la postal, la primera que publica tras casi tres largos años de ausencia, el histrión aparece sonriente, ataviado en una gabardina beige y una playera color negro, y rodeado de los miembros de su equipo de trabajo, entre ellos, su mánager y una de las responsables de ayudarlo a salir de la espiral de destrucción en la que se encontraba sumergido, Karem Guedimin, y Ricardo Coeto, un ejecutivo de producción de Telemundo Studios.

“Artillería pesada”, escribió Amaya en la descripción de la publicación que acumula más de 200 mil corazones y miles de reacciones por parte de sus más de 2 millones de seguidores, amigos y colegas en el medio artístico, en especial del elenco de la narcoserie que lo lanzó al estrellato internacional, quienes ansiosos esperaban que volviera a las redes tras ganar su batalla contra las adicciones.

“¡Te extraño!”, le expresó sincera Karla Carrillo, su excompañera de elenco en la ficción de Telemundo. Por otro lado, Gala Montes, quien fuera su hija en la exitosa serie que protagonizó por varios años, le manifestó: “¡Te extrañábamos por aquí!”. Mientras, Vanessa Villela le dijo: “¡Qué gusto verte de vuelta, Rafa!”.

Otras de las impresiones que desató la inesperada instantánea fueron:

@saragalindoo : “¡Arre! ¡Te adoro! Welcome back! Miss you!”

: “¡Arre! ¡Te adoro! Welcome back! Miss you!” @rafaelvivillo : “¡Qué bueno, tocayo, que ya estés de nuevo activo por ‘Insta’! Esperamos con ansias tus nuevos proyectos, hermano (…)”

: “¡Qué bueno, tocayo, que ya estés de nuevo activo por ‘Insta’! Esperamos con ansias tus nuevos proyectos, hermano (…)” @samo.galvan: “Está de regreso el mero, mero patrón. Fierro pariente”

“Está de regreso el mero, mero patrón. Fierro pariente” @sergio_prado97: “Todos estábamos esperando su regreso”

“Todos estábamos esperando su regreso” @ariaanaamm: “¡Qué bueno que estás bien!”

Antes del pasado jueves 19, la última publicación de Rafael Amaya en Instagram fue en abril de 2018, cuando subió un avance de la temporada de El señor de los cielos que estaba a punto de estrenarse en aquella época.

Rafael Amaya, listo para regresar a la actuación

Además de un mar de emociones, la publicación de Rafael Amaya también se desató rumores en la red social pues sus fans comenzaron a especular si el cuadro junto a su equipo y el ejecutivo de Telemundo no se trataba de una pista sobre su posible regreso artístico.

Aunque por ahora no es más que una murmuración, no sería extraño que Amaya regrese pronto a los foros pues en diciembre del año pasado, cuando habló por primera vez de su desaparición y cómo terminó en rehabilitación con la revista People en español, se mostró muy optimista con la idea de retomar su carrera con un nuevo proyecto con el que pueda dejar atrás al personaje que encarnó en El señor de los cielos y que lo afectó profundamente.

“Este último año estuve sumergido en todo tipo de excesos y llevo veintitantos años trabajando como actor. Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles. No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita. Hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer. Quiero transmitirle esto a la gente”, confesó el intérprete de 43 años al medio.

El pasado 22 de diciembre, Amaya fue dado de alta de la clínica de rehabilitación, por lo que pudo pasar las fiestas decembrinas junto a sus papás en Culiacán, Sinaloa. Desde entonces, ha seguido asistiendo a las juntas en el centro propiedad del boxeador Julio César Chávez para continuar su recuperación.

