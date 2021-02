Andrés Roemer es acusado de violencia sexual por otra víctima ¡Rompió el silencio!

El académico y escritor Andrés Roemer sigue acumulando acusaciones por presunto acoso sexual. En esta ocasión, se trata de una mujer de nombre Fernanda, quien por medio de su cuenta de Instagram hizo pública su acusación contra el Roemer, quien también es conductor de ADN40.

Actualmente ya son diversas mujeres quienes han señalado el daño provocado por el también científico como es el caso de Itzel Schnaas, Monserrat Ortiz y Talía Margulis. Pero en esta ocasión, Fernanda también decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su experiencia durante una entrevista con la revista Quien.

Fernanda relata a dicho medio de comunicación que conoció a Andrés Roemer por medio de un amigo en común con quien acudió a la boda de Roemer. Tiempo después lo conoció formalmente en un café en Polanco, donde le ofreció boletos para ir a La ciudad de las ideas.

Tuvieron contacto por medio de Intagram y él le ofreció trabajo en La ciudad de las ideas por lo que quedaron en platicar sobre trabajo y Roemer la citó en su casa."Platicamos del trabajo, de mi contratación, pero de la nada comenzó a hacer insinuaciones sexuales, pero poco después volvía a sacar el tema laboral. El tiempo que estuve ahí iba entre los negocios a temas sexuales.", destaca el testimonio de Fernanda.

Tras las insinuaciones, Fernanda decidió irse y Roemer la detuvo. "Entonces se hincó frente a mí, se sacó el pene y se empezó a masturbar, yo en ese punto lo único que veía era la pared, para no observar lo que estaba pasando. Fui muy clara todo el tiempo que no me podía tocar, lo amenazaba con gritar y él me pedía sólo que lo dejara acercarse", mencionó.

Asimismo comentó que Roemer le ofreció 300 mil pesos para tener sexo con él y Fernanda se negó rotundamente. "Le contesté que ni por tres millones".

La bailarina Itzel Shanaas, quien asegura que el también diplomático la acosó cuando acudió a su casa para hablar de sus proyectos en los escenarios.

De acuerdo con su relato publicado en Animal Político, explicó que conoció a Roemer en noviembre de 2019 en el Festival Ciudad de las Ideas, intercambiaron números telefónicos y días después la contactó, primero la citó en una cafetería en la colonia Roma en la Ciudad de México, pero después cambió la cita a su vivienda

Cuando llegó le invitó una copa, la cual rechazó Itzel porque debía conducir su motocicleta, al hablarle de sus proyectos comenzó a decirle cumplidos, así como comentarios incómodos sobre “lo sexi que puede volverse una mujer en moto”.

La plática avanzó, pero Rormer la interrumpió en varias ocasiones y la tocó sin su consentimiento: “Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo”, relató en un video.

