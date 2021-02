Alejandro Fernández reaccionó de manera emotiva al embarazo de su hija, Camila Fernández

Alejandro Fernández se prepara para ser abuelo por primera vez. El cantante, de 49 años de edad, está viviendo una nueva etapa en su vida luego de que su hija Camila Fernández anunciara que está esperando su primer hijo.

La chica, de 23 años y casada con Francisco Barba en agosto del año pasado, anunció hace apenas unos días que estaba en la dulce espera, justificando el por qué esperó tanto para decirlo.

"Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo. Tuve que estar en reposo absoluto, con sangrados y muchas complicaciones" comentó la hija de Alejandro Fernández.

A propósito de la noticia, el cantante comentó sus verdaderos sentimientos en una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, en la que dijo "Fue un momento bastante difícil cuando me dieron la noticia porque no lo esperaba".

El intérprete de Me dediqué a perderte continúo expresando "se me hizo que estaba muy chiquita mi niña, pero ellos ya lo tenían muy decidido y cuando a alguien se le mete en la cabeza algo, aunque me parara de cabeza no los iba a hacer cambiar de opinión, entonces lo que hice fue seguir apoyándolos".