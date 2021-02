Danilo Carrera: 'Ahora sí es oficial... ¡Estoy solito!”

Danilo Carrera pasa por un momento lleno de contrastes, en lo personal y profesional.

El actor finalizó las grabaciones de la telenovela Quererlo todo, el pasado sábado.

Además, lanzó su tercer libro titulado Cuando nadie me ve, que se ubica en los primeros lugares de venta a través de una plataforma digital.

En el aspecto personal, afronta el hecho de vivir solo, ya alejado de Michelle Renaud.

Danilo Carrera charló con Publimetro y se dijo emocionado por ser el primer medio al que le cuenta sobre esta aventura de compartir su libro Cuando nadie me ve.

“No es el primer libro que escribo, es el tercero. Desde chiquito siempre quise escribir, le decía a mi mamá cuando tenía 7 años: 'Habla con la gente del diario, quiero poner mis historias en el diario para que toda la gente las vea”, compartió el inquieto actor.

La novela está ubicada en tres categorías: erótica, romance y nuevos lanzamientos, algo que le parece extraño al propio autor.

“Es rarísimo porque dentro de novelas eróticas está como número uno, en románticas en la posición tres y en lanzamiento nuevos está en número 1″.

Añadió, "si hay partes muy sensuales del libro, pero no es una novela erótica (risas), sino romántica, pero lo van dando diferentes categorías, eso hace que se hable mucho de ella y la gente opine (risas)”, puntualizó Danilo.

Cuatro años le llevé terminar está novela que enfrenta dos mundos de una pareja que tiene que luchar por su amor.

“Por ahora, el libro solamente está de venta por Amazon, pero seguramente haremos un lanzamiento en persona”, reveló el actor.

Danilo Carrera nos compartió sus planes: “Me encantaría producir series y películas dentro de esta carrera, seguramente lo lograré solo que me llevará un poquito de tiempo".





Quererlo todo

Danilo Carrera (Mateo) y Michelle Renaud (Valeria) protagonizan la telenovela de Televisa, que recién terminó sus grabaciones y ya se encuentra en la recta final.

“Mateo es un personaje fuerte, un hombre valiente que son tan difíciles de encontrar en la pantalla. Estoy muy bendecido de que me haya tocado hacerlo a mí. La telenovela a pesar de estar en un horario de las 3:30 de la tarde tiene millones de personas viéndonos todos los días con esta historia de amor que cada vez se pone mejor”.

Agradecido con Michelle Renaud

“Creo que tengo la ventaja que mi compañera Michelle Renaud es una mujer madura, generosa, real, linda… ¡Es un mujerón!, en toda la extensión de la palabra. Es una mujer tan mágica, que es la que me ha enseñado cómo hacer las cosas bien. Siempre se lo he agradecido mucho y he aprendido mucho de ella. Hoy te puedo decir que si hemos trabajado las cosas bien —dentro y fuera del set— es gracias a ella, que es una mujer mágica”, confesó Danilo.

Vida en solitario

Danilo Carrera terminó un ciclo más en su carrera y enfrenta un nuevo reto.

“Esta vez será diferente pues se termina la novela y me quedo solo en México. Estoy en mi departamento yo solo, no tengo pareja, ahora sí es oficial… ¡Estoy solito!”.

Agregó, “tengo que aprender a acompañarme a mí mismo, ese es lo importante ahorita; en lo personal debo aprender a estar solo; en lo laboral, tengo que promocionar mi libro que es mi bebé que llevo trabajando por cuatro años”.

