Conductores del programa 'Hoy' que se han contagiado de Covid-19

El programa Hoy es uno de los matutinos más populares de la televisión mexicana y durante el último año no se ha salvado de los contagios de Covid-19, pues varios de sus conductores han tenido que ausentarse de la emisión para poder recuperarse de dicha enfermedad y evitar más contagios en el foro.

En esta ocasión, Galilea Montijo dio a conocer que se contagio por segunda vez de Covid-19 por lo que se ha ausentado del matutino durante los últimos dos días.

"Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar. Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y que habían dado positivos a la prueba", dijo durante un enlace en el programa Hoy, donde también explicó que su cuerpo no creó anticuerpos.

Cabe destacar que en noviembre del año pasado Galilea Montijo dio positivo a la prueba de Covid-19 por primera vez y en ese momento afirmó que se encontraba estable, pues no tuvo síntomas fuertes.

Más conductores del programa 'Hoy' que han dan positivo

A finales de agosto de 2020, Andrea Legarreta dio a conocer que había dado positivo a coronavirus y destacó que tuvo diversos síntomas como cansancio y síntomas de resfriado. "Un resfriado quizá un poco mas fuerte, los dolores del cuerpo los sentí muy parecidos a los de la influenza, dolor de cabeza y fiebre", comentó en su momento Legarreta.

Pero Andrea Legarreta y Galilea Montijo no son las únicas que se han contagiado, pues Andrea Escalona y su tía, la productora de Hoy, Andrea Rodríguez también dieron positivo a la prueba.

Lambda García también fue uno de los conductores que se contagió a finales del año pasado al igual que Paul Stanley, quien el 14 de noviembre dio a conocer que su prueba de Covid-19 fue positiva. "Amigues, la tercera prueba fue la vencida. Salí positivo en bicho (Covid-19)", publicó en su cuenta de Instagram.

En enero de este año, la conductora y modelo Marisol González también dio a conocer que se contagió del virus pero afirmó que no presentó síntomas fuertes.

