Estos son los actores que están detrás de los personajes más exitosos de New Amsterdam

La tercera temporada está por llegar. Es por ello que los fans quieren conocer más detalles acerca de los actores de New Amsterdam, la serie médica que promete más drama, así como momentos que removerán las emociones tras la emisión de cada episodio en el que Max y gran parte del elenco sufrirán por la pérdida de uno de los doctores más queridos en esta trama. Por eso, antes que llegue el 2 de marzo, fecha de lanzamiento de esta producción , te mostramos los rostros de cada uno de sus estrellas principales.

Actores de New Amsterdam: Estos son los rostros de quienes están detrás de los personajes de esta serie médica

Semana a semana estas figuras se entregan en cuerpo y alma para transmitir todo el dolor, pesar, alegrías y éxitos al público que no pierde detalle de esta historia que está basada en las memorias de Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue de Eric Manheimer.

Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold)

Él es el director del New Amsterdam, una de las instituciones médicas más antiguas y que se niega a cerrar. La interpretación de este actor resulta impecable para quienes también lo han visto formar parte de proyectos como: Infiltrado en el KKK, The Blacklist, Lovesong, De padres a hijas, entre otras producciones donde demuestra su versatilidad y sensibilidad ante las cámaras.

Dra. Helen Sharpe (Freema Agyeman)

Es la mano derecha y la única persona que conoce todos los secretos, así como debilidades de Max. Esta actriz de 41 años también posee una amplia trayectoria pues ha formado parte de Sense8, Los diarios de Carrie, Testigo mudo, entre otros. Ella destaca por su imponente personalidad y belleza.

Dra. Laura Bloom (Janet Montgomery)

Ella es una de las doctoras más polémicas, pero entregadas a su labor por conservar la vida de sus pacientes. Y aunque ha caído en adicciones, ha sabido sobrellevar sus problemas y salir adelante. Esta actriz británica de 35 años es una de las más queridas, pues también forma parte del elenco de This is us, Salem, Un espacio entre nosotros, entre otros importantes proyectos en televisión y el cine.

También destacan: Tyler Labine, Anupam Kher y Jocko Sims.

