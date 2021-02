Disney da a conocer su nueva experiencia en California llena de gastronomía 'A Touch of Disney'

Disney dio conocer una nueva experiencia llamada A Touch of Disney, donde se podrá explorar lo mejor del parque Disney California Adventure a partir del 18 de marzo.

A Touch of Disney corresponde a una experiencia ideal para aquellos que buscan deleitarse con lo mejor de la gastronomía del parque, así como convivir con los legendarios personajes, comprar los últimos productos de Disney y posar en lugares únicos para tomar fotografías.

Este nuevo recorrido ofrece una selección de alimentos y bebidas icónicas del parque Disneyland y del parque Disney California Adventure desde churros y el mundialmente famoso Dole Whip hasta el clásico sándwich Monte Cristo que generalmente se encuentra en New Orleans Square.

Además se podrán disfrutar de los nachos de langosta y las delicias de lugares como Smokejumpers Grill, Adorable Snowman Frosted Treats, Award Wieners, Cocina Cucamonga, por nombrar algunos, y seis mercados temáticos creativos y de temporada, así lo dio a conocer el blog oficial de Disney. También se abrirán algunas tiendas que venderán las últimas prendas, accesorios y souvenirs, incluidos los nuevos y adorables NuiMO.

Cabe recordar que las se mantienen cerradas temporalmente pero Distrito Downtown permanecerá abierto para A Touch of Disney.

Más sobre esta nueva experiencia de Disney…

Fechas: A partir del 18 de marzo de jueves a lunes de mediodía a 8 p.m.

Precio: El costo del boleto es de 75 dólares (mil 500 pesos aproximadamente), estacionamiento para la experiencia en la estructura de estacionamiento de Mickey & Friends, descargas ilimitadas de fotos de PhotoPass tomadas durante el día de la experiencia y una tarjeta de comedor de 25 dólares válida para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los precios de las entradas están sujetos a cambios.

Boletos: Los boletos estarán disponibles en Disneyland.com a partir del 4 de marzo, para días seleccionados del 18 de marzo al 5 de abril de 2021. Los boletos para esta experiencia se lanzarán para las fechas de forma continua hasta que finalice la experiencia. Los boletos deben comprarse con anticipación y en línea en Disneyland.com para una fecha específica (sujeto a disponibilidad).

Cortesía

Comidas: Las reservaciones de mesa para Lamplight Lounge y Carthay Circle Lounge – Alfresco Dining estarán disponibles a partir del 11 de marzo. Las reservas de mesa no brindan admisión a A Touch of Disney y cenar en esos lugares requiere un boleto A Touch of Disney válido en el mismo. día como reserva de mesa. Se recomienda hacer reservaciones y próximamente se recibirán más detalles.

Downtown District permanecerá abierto los siete días de la semana con restaurantes y tiendas exclusivas que incluyen Black Tap Craft Burgers and Shakes, Ralph Brennan's Jazz Kitchen, Naples Ristorante e Bar, World of Disney y Star Wars Trading Post, que recientemente abrió en una nueva ubicación. . Buena Vista Street permanecerá abierta como una extensión del Distrito de Downtown Disney hasta el 14 de marzo y estará cerrada a partir del 15 de marzo. A partir del 18 de marzo, Buena Vista Street se convertirá en parte de A Touch of Disney.

"Con la salud y la seguridad de todos en mente esta experiencia operará con capacidad limitada y se implementarán medidas de salud y seguridad mejoradas según la orientación de las autoridades de salud, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las agencias gubernamentales correspondientes", indica el comunicado de la compañía del ratón.

