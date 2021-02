Doctor Who llega con su temporada 12 a Latinoamérica

Durante este mes, los seguidores de Doctor Who podrán disfrutar de las temporadas más recientes de los shows más amados de BBC Studios.

Jodie Whittaker regresa como el décimo tercer Doctor para llevar a la audiencia aventuras épicas llenas de acción que abarcan el espacio y el tiempo.

Acompañada por sus tres mejores amigos, Ryan, Yaz y Graham, La Doctora está lista para enfrentar sus desafíos más difíciles hasta el momento.

A partir del 26 de febrero las temporadas 11 y 12 de Doctor Who llegan completamente subtituladas.

Además del especial festivo Doctor Who: Revolution of the Daleks que estará disponible en los siguientes meses.

Esto marca la primera vez que ambos contenidos estarán disponibles en Latinoamérica, con la excepción de Brasil.



Los nuevos episodios de Doctor Who están destinados a emocionar, asustar y deleitar al público de todo el mundo.

Además se presentarán estrellas invitadas como Stephen Fry, Sir Lenny Henry CBE, Robert Glenister y Goran Višnjić.

Además, en Doctor Who: Revolution of The Daleks los aficionados podrán apreciar un especial festivo emotivo, lleno de aventuras y protagonizado por increíbles estrellas invitadas así como los adversarios más emblemáticos y mortales de la Doctora quien está encerrada en una prisión alienígena de alta seguridad.

Aislada, sola, y sin esperanzas de escapar. Muy lejos, en la Tierra, sus mejores amigos, Yaz, Ryan y Graham tienen que retomar sus vidas sin ella. Pero no es fácil, los viejos hábitos tardan en morir, especialmente cuando descubren que se está formando un plan inquietante.

Un plan que involucra a un Dalek. ¿Cómo puedes luchar contra un Dalek sin La Doctora?

¿Cómo viene la temporada 12?

Jodie Whittaker regresa como el décimo tercer Doctor. Acompañada por sus tres mejores amigos, Ryan, Yaz y Graham, La Doctora está lista para enfrentar sus desafíos más difíciles hasta el momento, donde enfrentará aterradores monstruos como los Judoon y Cybermen.

El regreso de la Doctora además contará con estrellas invitadas como Stephen Fry, Sir Lenny Henry CBE, Robert Glenister y Goran Višnjić.

¿Dónde verla?

La nueva temporada puede verse por Europa+, la plataforma digital que presenta lo mejor de la televisión europea en América Latina.

