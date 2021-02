Actriz de 'Matilda' revela que fue sexualizada desde los seis años de edad

Matilda es uno de los personajes más emblemáticos del cine, el cual en la década de los 90 logró impactar con su ingenio y poderes sobrenaturales. Sin embargo, para la actriz, Mara Wilson, quien personificó a Matilda a los ocho años de edad, convertirse en una actriz reconocida a tan corta edad fue algo que ha marcado su vida, pues además de mostrar la explotación que vivió durante sus primeros años de trabajo, actualmente reconoció que desde los seis años de edad fue sexualizada.

En una columna publicada por The New York Times, Mara Wilson relató que en julio de 2000 se encontraba en promoción de la cinta Thomas y sus amigos.

"Me habían prometido un día libre por mi cumpleaños, pero cuando llegué a Los Ángeles una noche antes, me enteré que tenía que hablar con los periodistas todo el día. Trabajar el día de mi cumpleaños no era nuevo para mí, había celebrado mi octavo cumpleaños en el set de Matilda y el noveno en el rodaje de Un simple deseo, pero esto seguía siendo decepcionante. A parte de una niñera, estaba sola", destacó Mara.

Durante una entrevista con un medio canadiense, Mara reveló a una periodista que no se encontraba del todo bien, por l que al día siguiente dicho periódico la describió como una niña mimada que se quejaba de su staff y detallaba los "oscuros caminos que las estrellas infantiles como yo solían recorrer. Se refería a lo que ahora llamo La Narrativa, la idea de que cualquiera que haya crecido en el ojo público tiene un final trágico", indicó la actriz, quien actualmente tiene 33 años de edad.

Mara Wilson refirió que siempre trató de llevar una vida lo más normal posible y la idea de ser una estrella no le parecía correcta. "Compartía habitación con mi hermana pequeña. Fui a la escuela pública. Fui niña exploradora. Cuando alguien me llamaba estrella debía insistir en que era actriz, que las únicas estrellas estaban en el cielo", publicó.

Tras su éxito en la década de los 90, la actriz confesó que ya estaba "arruinada" como todos lo esperaban, pero no tuvo el mismo destino que otros famosos infantes, quienes luchaban contra sus adicciones.

La actriz afirmó que antes de los 12 años de edad ya era sexualizada, aunque trabajó en cintas familiares como el remake de Milagro en la calle 34, Matilda, Señora Doubtfire su imagen se usaba para sitios web de fetichismo y photoshop en pornografía infantil.

"Nunca aparecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla. Todo esto fue intencionado: Mis padres pensaron que así estaría más segura. Pero no funcionó. La gente me preguntaba: '¿Tienes novio?' en las entrevistas desde que tenía 6 años. Los periodistas me preguntaban quién creía que era el actor más sexy y sobre la detención de Hugh Grant por solicitar una prostituta. Era bonito cuando niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años. Antes de cumplir los 12 años, ya había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y photoshop en la pornografía infantil. Cada vez, me sentía avergonzada", enfatizó.

Mara reconoció que nunca fue acosada sexualmente en un set de cine. "Mi acoso sexual siempre vino de la mano de los medios de comunicación y del público", señaló.

Asimismo, Mara Wilson indicó que de alguna manera se identifica con Britney Spears, quienes desde su adolescencia tuvo que lidiar con la sexualización de su imagen.

"Una gran parte de La Narrativa es la suposición de que las chicas famosas se lo merecen. Se lo han buscado al hacerse famosas y tener derecho, así que está bien atacarlos. En realidad, La Narrativa suele tener mucho menos que ver con el niño que con el niño que con la gente que lo rodea", aseveró Wilson quien recordó algunos de los casos más impactantes de explotación infantil de la industria del entretenimiento.

"La MGM le daba a Judy Garland píldoras para mantenerse despierta y perder peso cuando era una adolescente. La ex actriz infantil Rebecca Schaeffer fue asesinada por un acosador obsesionado. Drew Barrymore, que fue a rehabilitación cuando era una joven adolescente, tenía un padre alcohólico y una madre que la llevaba a Studio 54 en lugar de a la escuela. Y esto ni siquiera empieza a tener en cuenta la cantidad de abusos que reciben las actrices no blancas, especialmente las negras, por parte del público. Amandla Stenberg fue acosada después de ser elegida para interpretar en Los Juegos del Hambre un personaje que había sido escrito como negro, pero que algunos lectores de la serie de libros habían imaginado como blanca", enlistó Mara Wilson.

