Mira algunos de los mejores atuendos de ‘Martina Ferrer’ en “Fuego ardiente”

Desde que la telenovela Fuego ardiente aterrizó en la pequeña pantalla el pasado 8 de febrero, Claudia Martín se ha robado por completo el corazón del público con su impecable interpretación de ‘Martina Ferrer’, una de las antagonistas de la trama que no solo sorprende en cada episodio con sus decisiones, sino también por su espectacular estilo a la hora de vestir.

Además de sus habilidades interpretativas, en la piel de la atrabancada y frontal hija de ‘Dante Ferrer’, la intérprete derrocha su epatante belleza episodio a episodio luciendo insuperables estilismos femeninos, osados y muy coloridos.

Esto es todo lo que debes saber de "Fuego ardiente", la nueva telenovela de Mariana Torres y Carlos Ferro El melodrama contará con 102 capítulos.

Los fabulosos looks de ‘Martina’, antagonista de Fuego ardiente

No cabe duda de que el equipo de vestuario y maquillaje de Fuego ardiente se ha destacado en la creación del look de la influencer y fashionista ‘Martina Ferrer’. Y es que a solo un par de semanas del estreno, el rol ha acaparado la atención por su sensacional sentido de la moda y muchos espectadores la consideran como uno de los personajes mejor vestidos de los melodramas en la actualidad.

Por esta razón, te presentamos algunos de los mejores outfits de Claudia Martín en la nueva producción de Carlos Moreno Laguillo que recopilan las claves de su estilo:

Vestido fuera de lo común

El personaje de ‘Martina’ no solo muestra una gran seguridad en sí misma, también ama resaltar, algo que logra vistiendo colores llamativos, prendas con estampados fuera de común y todo tipo diseños originales, como el vestido que lució en las imágenes promocionales del teledrama.

La espectacular pieza, que también se la vio portando en la trama, fue combinada con un par de aretes amarillos neón y unos tacones con estampado de cebra, manteniendo un equilibrio entre prints y colores exquisito y muy acorde al estilo que mantiene en la telenovela.

Con blusas, mini faldas y shorts a full color

Durante la historia escrita por Martha Carrillo y Cristina García, la prometida de ‘Gabriel’ llama la atención hasta con sus atuendos para el día a día, los cuales suelen componerse de mini faldas o shorts con los que presume sus piernas y blusas con diferentes diseños y cortes, pero todo siempre en colores vivos. Es una máxima en su guardarropa.

Instagram: @fuegoardienteof

Como de costumbre, su ropa siempre la complementa con calzado apropiado y accesorios únicos, llamativos y coloridos, básicos en su fondo de armario. Aunque hay que destacar que también se la ha visto vestir prendas en colores neutros, que resaltan su tono de piel tostado y sus ojos verdes, esto no es frecuente.

Instagram: @fuegoardienteof

El mejor bañador

Dentro la ficción original de Televisa, ‘Martina’ no pasó para nada desapercibida una de las veces que la familia fue a la playa y es que no solo fascinó luciendo guapísima, además dio una lección de moda al demostrar que no hace falta un bikini para impactar, solo un bañador conforme a la figura y personalidad de quien lo porte.

En su caso, para la salida usó un sexy bañador enterizo en un tono rosa con estampado de escamas blanco con un profundo escote y un ajuste a la cintura que resaltó su silueta.

Finalizó el look playero con una camisa blanca oversize.

Instagram: @fuegoardienteof

Su atuendo más formal

La hermana de ‘Joaquín’ también sabe cómo orquestar un atuendo más ejecutivo sin dejar de demostrar que es una fashionista amante del color. Así lo comprobó cuando portó este conjunto de blazer y pantalón de vestir en un azul vibrante combinado con una blusa blanca para mantener la apuesta sencilla pero no menos sensacional.

Instagram: @fuegoardienteof

Nuevamente en esta ocasión, los accesorios dieron otro acento de color para impactar. Su maquillaje y peinado también se coordinaron a la perfección para potenciar el set y captar más las miradas.

Un look impactante

Sin duda, uno de los outfits mostrados por Claudia Martín en Fuego ardiente que más han impresionado fue el que lució para la escena en la que su personaje anuncia en la casona Ferrer que se casará con ‘Gabriel’.

La actriz cautivó en un precioso vestido en un estampado en rojo, naranja y morado, con mangas abullonadas, escote pico y largo hasta las rodillas que abrazó su cuerpo. Completó con accesorios de color en contraste y un maquillaje increíble en el que destacaron sus labios en púrpura y sus ojos pintados con sombras y brillos para destacar su mirada.

En cuanto al peinado, este también fue notable pues llevó su melena recogida en una estilosa cola baja, con ondas desestructuradas, al costado.

Un aspecto más cálido

Por último, hay que destacar el look que eligió para la presentación de la nueva línea de aceites de los ‘Ferrer’. En esa oportunidad, su maquillaje fue más suave y su atuendo en un color más apagado de lo usual: un mini vestido en naranja quemado con lentejuelas y cinturón combinado con clásicas sandalias doradas.

Si bien no es lo usual en ella, se vio igual de hermosa que siempre.

Instagram: @claudia3martin

Por último, remató peinando su cabello en un semirrecogido con ondas muy romántico.

Instagram: @claudia3martin

Aunque es indudable que ‘Martina’ seguirá maravillando con sus estilismos en la ficción, en el un nuevo episodio del melodrama a transmitirse este miércoles 24 de febrero, todas las miradas estarán especialmente sobre ella para apreciar el vestido de novia que llevará para su boda con ‘Gabriel’.

La telenovela Fuego ardiente se emite de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas.

Instagram: @fuegoardienteof

