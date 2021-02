Adele es toda una princesa en un vestido de gasa vino tinto bordado con cristales

Adele tiene planeado lanzar un nuevo disco, como ella misma lo reveló en los últimos meses de 2020, pero la cantante británica se ha negado a ofrecer más detalles sobre esta nueva producción musical que los fans ansían, después de más de 5 años sin estrenar música nueva.

Lo que sí parece que es un hecho, según el diario británico Daily Mail citando a The Sun, es que este cuarto disco de estudio de Adele no estará enfocado para nada en su divorcio de Simon Konecki. "Ambos están al tanto de que su hijo Angelo debe ser protegido y es por eso que Adele acordó no cantar sobre su relación", señalaron fuentes cercanas a la artista.

"Su nuevo disco tendrá un nuevo sonido, así que no le molestó mucho que Simon esperara que mantuviera su relación fuera de la música", agregaron los allegados.

Aunque lo que sí esperan ver los fans de Adele son sus hermosos trajes de lujo sobre el escenario, esos que la hacían ver como toda una princesa. No había concierto en el que la cantante no deslumbrara con algún vestido lleno de brillo.

De hecho, uno de los más recordados por los fans en Instagram, es este traje vino tinto de gasa cubierta de cristales, con top off shoulder y maxi falda plisada ceñida a la cintura, logrando un look insuperable.

Durante esa presentación también llovió, y Adele siguió brillando con luz propia a pesar de las dificultades durante su show, lo que confirmó su compromiso con los fans cada vez que sale a un escenario.

Mientras Adele reaparece en el mundo musical, pues los seguidores siguen recordado su pasada participación como host en el programa Saturday Night Live, donde mostró su lado más moderno al llevar un look total denim, de pantalón vintage a la cintura con una chamarra de mezclilla.

