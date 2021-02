Sherlyn revela si prestaría su vientre a Lambda García para que sea papá

Hace un par de semanas atrás, antes de anunciar el fin de su noviazgo con el cantante Luja Duhart, el conductor Lambda García sorprendió a revelar en un encuentro con reporteros que entre sus planes para el futuro no solo está el caminar al altar, sino también el convertirse en papá de hijos biológicos, por lo que estaría dispuesto a recurrir a un vientre subrogado para cumplir este sueño, tal y como lo han hecho decenas de famosos, como Kim Kardashian.

Ahora, la actriz y cantante Sherlyn, quien es una de las íntimas amigas del presentador del programa Hoy, fue cuestionada sobre esta determinación de su amigo y si estaría dispuesta a prestarle su vientre para ayudarlo a ser papá.

Lambda García llora por su ruptura amorosa: ‘Sí, duele mucho, sí estoy muy triste’ El conductor Lambda García compartió: "Aquí no hay ningún malo, ni ningún bueno, así son las cosas, son dos personas que se amaron… se aman mucho".

¿Sherlyn ayudará a Lambda García a convertirse en papá?

Durante una entrevista con varios medios de comunicación el pasado lunes 22 de febrero, la villana de ¿Qué le pasa a mi familia? respondió tan sincera y amable como de costumbre que, aunque le tiene un gran cariño a García, no aceptaría la propuesta de prestar su vientre para concebir su bebé pues está feliz con su proceso como mamá.

“No, yo estoy muy contenta con los procesos que tengo y me parece que así funciona bien”, replicó la intérprete ante las cámaras de programas como El Chismorreo, solo horas antes de que su amigo confirmara su ruptura amorosa con Luja, con quien tuvo 8 meses de relación, el martes 23 de febrero.

La estrella de 35 años fue enfática al agregar que, así como ella se sometió a la inseminación artificial para convertirse en mamá de André, Lambda deberá buscar sus propios medios para poder estrenarse en la paternidad; no obstante, cuando se determine a ser papá, estará a su lado para apoyarlo como amiga.

“Que cada quien busque los suyos… Si él decide hacer eso (ser padre), lo voy a apoyar, porque lo amo”, aseveró la actriz, quien por ahora no tiene planeado tener otro bebé pues está enfocada en su carrera en la actuación, sus estudios de Psicología y disfrutar su primera experiencia en la maternidad.

Lambda no ayudó a Sherlyn

Como recordaremos, esta no es la primera vez que el par de amigos encabeza una controversia en torno al tema de la paternidad. El año pasado, poco después de que la protagonista de Clase 406 anunciara que esperaba su primer bebé, el actor develó que Sherlyn le había pedido convertirse en su donante y, por ende, el padre de su hijo, una propuesta que él rechazó.

"Me dijo 'oye, vamos a hacer ahí un pacto’ y le dije: 'No, ahí para mí sería muy difícil'. Es complicado, siendo amigo, dar la 'semilla'. No te puedes deslindar (como papá)", declaró Lambda García a Ventaneando.

Tras la polémica desatada, la estrella desmintió la información ante el programa más tarde. "Es mentira, yo creo que ya no hay nada más que hablar", replicó tajante.

Afortunadamente, poco después, ambos sostuvieron una reunión en el matutino de Televisa, donde él esclareció la situación y le pidió disculpas en la emisión por las declaraciones que hizo ante los medios.

También te puede interesar: