Mira cómo luce hoy 'Sofía', la hija de Sebastián Zurita en "La impostora"

En el año 2014 irrumpió con todo en las pantallas de Telemundo La impostora, una historia protagonizada por Sebastián Zurita y Lisette Morelos que marcó el debut del actor en la cadena hispana y además le permitió compartir créditos por primera vez con su madre, Christian Bach, quien se despidió de las telenovelas con su participación antagónica en esta ficción.

Sin embargo, el galán no era el único del elenco de este melodrama que se estrenaba en la famosa empresa, también lo hacía la niña Macarena Oz. En la exitosa ficción, que presenta las vivencias de ‘Blanca Guerrero’ y la historia de amor que vive con ‘Eduardo León Altamira’ mientras se hace pasar por ‘Victoria San Marino’ para poder infiltrarse en la poderosa familia ‘Altamira’ y así desenmarañar un gran misterio, la pequeña actriz dio vida a ‘Sofía León’.

Con tan solo 11 años, Oz se destacó en la piel de la hija de ‘Eduardo’-papel interpretado por Zurita- por sus grandes habilidades interpretativas y logró robarse el corazón del público con su participación. Empero, desde entonces, han pasado un poco más de 7 años, en los que la intérprete pasó de ser una tierna niña a transformarse en una hermosa y talentosa joven que continúa construyendo su carrera actoral a toda marcha.

La vida actual de Macarena Oz, la actriz de ‘Sofía’ en La impostora

Macarena Oz nació el 11 de febrero de 2003 en la Ciudad de México. Desde temprana edad, supo que su vocación estaba en las artes escénicas por lo que comenzó a formarse artísticamente con apenas 7 años de edad ingresando en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) Infantil.

Al mismo tiempo que sus estudios en el prestigioso centro, Oz comenzó a tomar varios talleres, cursos y clases de actuación, baile y modelaje en otras academias, donde aprendió a perfeccionar su talento innato; señala su hoja de vida en el sitio web de su representante.

Durante esta época, tuvo su debut actoral en el cine con un papel en la cinta Huérfanos (2011), del director Guita Shyfert, y después en el teatro como parte del reparto de Annie y Oliver. Poco después, tras egresar del CEA en 2012, no tardó en encontrar su oportunidad para debutar como actriz en la televisión.

Fue apenas un año después de su graduación que se ganó su primera oportunidad como intérprete con una aparición en un episodio de Nueva vida, la serie de Televisa que encabezaron actrices como Nora Salinas, Marisol del Olmo, Esmeralda Pimentel, Laura Flores, Margarita Magaña, Ninel Conde, entre otras; destaca Imdb.

Luego de este proyecto, saltaría de la televisora de San Ángel hasta los foros de Telemundo para encarnar su primer personaje importante: ‘Sofía’ en La impostora, un teledrama donde tuvo un gran desempeño que le abrió las puertas para continuar desarrollando su carrera, tal y como lo ha hecho los últimos años.

Después de encarnar a la nieta de la malvada ‘Raquel Altamira’, encarnada por Bach, Macarena prosiguió imparable interpretando un papel tras otro en telenovelas como Los Miserables (2014-2015), Vuelve Temprano (2016-2017), Guerra de Ídolos (2017), Tres familias (2017), Protegidos (2018) y Los elegidos (2019).

Posteriormente, en 2019, Macarena se ganó uno de los papeles más importantes en su carrera: el de la solitaria ‘Lisette Bernal’, la hija de ‘Carlos’ y ‘Paola Bernal’ en la nueva versión de La usurpadora que protagonizaron Sandra Echeverría y Andrés Palacios.

“Es una niña de las que ya casi no hay ahora, entonces me gusta este personaje porque creo que es una parte para identificar a todas las niñas que igual no son como las demás”, aseguró sobre este rol que impulsó su popularidad en una entrevista recogida por People En Español.

Durante estos años, en los que ha crecido como persona y profesional en los foros de grabación, la eterna 'Sofía' de La impostora también ha sido parte del elenco recurrente de los exitosos unitarios de Televisa La rosa de Guadalupe (2015-2016) y Como dice el dicho (2016-2018).

Pero su enfoque no solo ha estado en la televisión, también ha brillado en el cine con papeles en cintas como Más negro que la noche (2013), Hágase tu voluntad (2013), Sho-Shan y la dama oscura (2014) y Si yo fuera tú (2017).

También en obras de teatro como El niño en el agüjero, El pájaro azul, Butowski a la mexicana, Que Plantón, Maca y La Magia de Las Princesas, Bullying no te calles el silencio mata y PlayLove Music, demostrando una gran versatilidad, calidad interpretativa y pasión por la actuación en cualquier escenario.

Ahora, a sus 18 años, la guapa y simpática estrella que ha conquistado al público con sus muchos papeles continúa imparable cosechando éxitos profesionales y preparándose para su siguiente paso. En la actualidad, forma parte de un proyecto independiente llamado Match conmigo, una serie web en la que trabaja junto a su hermano, el también actor Alphonso Escobedo.

Gracias a su talento, la también conductora, cantante, comediante y bailarina es toda una influencer en redes sociales. De hecho, solo en Instagram tiene más de 160 mil seguidores a los que le da vistazos continuos de su vida y sus proyectos. Por otro lado, en TikTok tiene casi 770 mil fans a quienes fascina con sus divertidos videos y bailes en los que derrocha su confianza y talento.

“Deseo con todo mi corazón quedarme en el recuerdo y en los corazones de las personas que ven mi trabajo…”, expresa Macarena en su perfil en Facebook.

Y aunque sin duda la joven tiene ya una vasta trayectoria por la que ser reconocida, uno de los papeles por el que siempre la recordarán será precisamente el de ‘Sofía’ en La impostora, una grata experiencia de la que atesora con especial cariño el haber trabajado al lado de Christian Bach, quien falleció un 26 de febrero de 2019.

"No saben lo agradecida y bendecida que fui. Chris era una persona hermosa, aprendí mucho de ella, siempre tan linda, elegante, talentosa. El cielo tiene una estrella grande”, confesó en Instagram, durante una reciente sesión de preguntas y respuestas a través de las historias, según reseñó People En Español.

