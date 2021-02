Hijo de Gloria Trevi está internado en un colegio militar donde se recupera del Covid-19

Gloria Trevi comentó que su hijo menor, Miguel Armando Gómez Treviño, dio positivo a covid-19 y por esto está internado en una escuela militar donde se recupera del peligroso virus.

El chico, de 16 años de edad, ya había anunciado por su cuenta Instagram el resultado positivo a la prueba, comentando a sus miles de seguidores que se encontraba bien y con signos leves.

Gloria no ha parado de enviarle buenos deseos, incluso por redes sociales publicando fotos a su lado y deseando que se recupere pronto, informando también a sus fans que Miguel Armando ha presentado algunos síntomas pero nada grave.

Gloria Trevi reveló que su hijo está internado en un colegio militar

Ahora, acorde a lo informado por el portal Uno Tv, la intérprete de Todos mi miran informó que su hijo está internado en un colegio militar donde está siendo atendido y permanece en cuarentena.

"Mi hijo está bien. Está internado en un colegio militar, lo tienen en cuarentena, pero más que nada por seguridad de todos" dijo Gloria Teevi, quien prepara para este 27 de febrero su gran concierto en streaming.

En un comentario de un post de Miguel Armando, la cantante Ana Gabriel reveló haber hablado con el chico, quien es su ahijado, diciendo "me tranquilizó mucho haber hablado con mi ahijado, debo confesar que me asusté mucho cuando me enteré pero gracias a Dios ya va mejorando".

