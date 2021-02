Cada episodio de The Good Doctor temporada 4 sorprende a la audiencia. Y ahora más que un nuevo amor llegó a la vida del cirujano Shaun quien anda impactado con la belleza y picardía de la doctora Cintia D'Souza, quien sin medir las consecuencias, incursionó en esta historia con la finalidad de crear dudas amorosas a uno de los especialistas más cotizados del San Jose St. Bonaventure Hospital.

Conoce quién es la actriz que interpreta al nuevo amor de Shaun en The Good Doctor temporada 4

Cintia D'Souza es una especialista en radiología que llegó al centro médico para reencontrarse con quien fuera su compañero de estudios. Ella llega emocionada por ver de nuevo a Shaun, situación que sorprende al cirujano, pero que al mismo tiempo genera una ola de rumores entre sus compañeros. Esto sin saber que solo en sus sueños, este especialista vive un tórrido romance con la nueva doctora. Pero ¿Quién interpreta a este personaje?

La actriz Priscilla Faia es la encargada de dar vida a esta mujer que en esta temporada 4 está poniendo en duda los sentimientos de Shaun.

Ella es una mujer muy activa en el ámbito artístico, pues además de desempeñarse como actriz también es escritora. Esto le ha permitido estar inmersa en una gran cantidad de proyectos.

True Justice, One Night in Seattle Seed, entre otras producciones forman parte de su trayectoria en la que siempre ha destacado por su belleza, versatilidad y frescura.

Rookie Blue y la comedia dramática romántica en Netflix llamada You Me, Her, son algunos de los más recientes títulos en los que ha estado presente, pero ahora con este llamado a The Good Doctor, se apunta un nuevo hit en su lista de éxitos.

