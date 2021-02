Eiza González hipnotiza en un vestido asimétrico negro transparente cubierto con apliques de bronce

Eiza González es una de las actrices mexicanas que ha logrado construirse una sólida y exitosa carrera en Hollywood con su impecable participación en numerosas cintas de renombre donde ha demostrado su incuestionable talento desde 2013, año en el que se despidió de las telenovelas mexicanas para formar parte de From dusk till dawn: The series, una producción que le abrió la puerta para adentrarse en de la feroz industria del entretenimiento estadounidense.

Desde ese debut en las pantallas americanas han pasado más de siete años en los que la originaria de la Ciudad de México ha estado indetenible desplegando sus alas artísticas con constancia, incansable dedicación y sin dejarse amedrentar, para arribar a donde está hoy en día: el punto máximo en su trayectoria hasta la fecha gracias a sus actuaciones principales en algunas de las películas más esperadas este año, como I care a lot.

Sin embargo, el camino para alcanzar su consagración como intérprete extranjera en la meca del cine no ha sido nada fácil y así lo confesó en una reciente entrevista con SBJCT Journal, revista para la que se abrió con total franqueza sobre su carrera y además protagonizó una sesión de fotos en la que demostró sus dotes de modelo portando atuendos fenomenales, entre ellos, un atrevido vestido transparente.

Instagram: @eizagonzalez

Eiza González mezcla elegancia y sensualidad en un vestido de red

A través de su cuenta en Instagram, Eiza González causó un auténtico revuelo el pasado 16 de febrero al compartir un extracto de su conversación con el medio anteriormente citado junto a una serie de instantáneas en las que modela distintos outfits entre los que resaltó una sensacional pieza de Ralph & Russo con la que derrochó elegancia y sensualidad.

En una de las postales, casi al final de la galería de fotos de la publicación, Eiza posa luciendo despampanante en un distinguido vestido asimétrico de un solo hombro confeccionado con encaje de guipur de red negro, con cuello halter y drapeado en el torso que resaltó su micro cintura, firmado por la mencionada casa de alta costura.

El sofisticado traje además estaba preciosamente tachonado con diminutos apliques de bronce y traía una sexy abertura lateral por la que la estrella presumió una de sus piernas. Asimismo. debido a la transparencia del diseño, la estilista a cargo del look, Erin Walsh, ideó que González llevara prendas lenceras debajo a juego con el vestuario, como copas adheribles en un tono nude, para brindarle cobertura.

Instagram: @eizagonzalez

Como accesorios al espectacular traje, la actriz únicamente usó algunos anillos para no sobrecargar la apuesta de moda y remató con un beauty look exquisito compuesto por un maquillaje muy suave, que realzó sus facciones y le brindó luminosidad a su rostro, y su corta cabellera peinada hacia un lado con un efecto “wet”.

Por otro lado, el fotógrafo encargado de retratar a González en este y todos los looks que usó para ser la musa del mes de SBJCT Journal, Christian Högstedt, también divulgó algunas postales de la photoshoot de la artista de 31 años en el original vestido de diseñador con el que desparramó belleza y presumió su esbelta figura.

Instagram: @eizagonzalez

Instagram: @eizagonzalez

El terminante mensaje de Eiza González

En cuanto al post, en la descripción, Eiza González reprodujo parte de su plática con la publicación donde se expresa sobre las limitaciones que ha enfrentado en Hollywood para crecer como artista siendo una mujer mexicana y devela los motivos por los que está lista para crear sus propias reglas y convertirse en productora.

“Me encantaría decir que me siento en un lugar donde puedo elegir, pero no lo hago. No lo olvides, todavía soy una mujer mexicana y la industria todavía lucha por encontrar un lugar digno para mujeres como yo y darnos la oportunidad de tener longevidad entrelazada con credibilidad”, expresó contundente la intérprete de ‘Madam M’ en Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw.

“Hago todo lo posible dentro de las circunstancias y trato de perseguir los trabajos poco convencionales. No siempre los consigo. Si quiero seguir trabajando, a veces solo hay algunos trabajos disponibles y no son necesariamente protagonistas. Esos vienen una vez en una luna azul”, destacó.

Por último, concluyó diciendo: “Todo el mundo quiere descubrir a alguien nuevo, por lo que se vuelve más difícil. Por eso me estoy enfocando en producir mi propio material. Estoy un poco cansado de que la industria me dicte lo que puedo y no puedo ser”.

Aunque todavía Eiza González no se ha sumergido en las aguas de la producción, la declaración causó un revuelo entre sus admiradores en la red social, entre ellos grandes personalidades del mundo del entretenimiento, quienes no pueden esperar a verla conquistar ahora como productora de esos personajes profundos en historias de impacto que a falta de oportunidades no ha podido encarnar.

Algunas de las impresiones más destacadas fueron:

