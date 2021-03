Aracely Arámbula luce impecable al combinar un vestido de seda con un maxi blazer blanco

Aracely Arámbula reapareció recientemente en su perfil de Instagram, para comentarle a sus seguidores que si bien ha estado algo ausente de redes sociales, está preparando algo muy especial para los seguidores que forman parte de sus diversos clubs de fans, fortaleciendo así la relación con sus admiradores que tanto la han apoyado a lo largo de su carrera artística.

"#Miarafamiliabella saludándolos ya que no he estado mucho en redes pero en esta ocasión, les hemos preparado unas lindas sorpresas así que estaremos más cerca y si algún club de fans no lo tengo registrado todavía, envíenos un correo a [email protected] (…) Les dejo muchos besos y ojo!!! Que tendremos muchas cosas lindas que estoy segura les encantarán", comentó la querida actriz de 45 años.

Y si algo dejó claro la protagonista de La Doña en este nuevo video suyo que publicó en Instagram, es que es toda una reina de la moda incluso cuando viste de forma sencilla. Ha vuelto a popularizar el uso de sombreros, mostrando un coqueto modelo azul eléctrico de gamuza, bordado con un ojo turco para atraer las buenas energías.

Así mismo, promocionando la transmisión del resumen de la primera temporada de La Doña en el Canal 9, recordó un pasado look suyo que sigue fascinando a los fans: posó con un magnífico vestido lápiz rojo, de mangas largas y escote en V, sobrio y elegante para toda ocasión.

Este modelo de vestido parece ser uno de los favoritos de la intérprete de Malas noticias, ya en una de las escenas de La Doña 2 se mostró impecable al llevar un vestido blanco de seda, amarrado al cuello, complementado con un maxi blazer blanco y un sombrero beige de playa.

