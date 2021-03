Adamari López cautiva en suéter blanco con mangas gigot y falda de cuero negro con volante

Las faldas de efecto piel son una de las piezas indispensables en el guardarropa de cualquier mujer no solo porque no pasan de moda y combinan con todo, sino porque además son versátiles y una aliada imbatible para orquestar looks perfectos. Y así lo demostró Adamari López en una de sus más recientes apariciones en Hoy día.

Adamari López muestra la manera más elegante de llevar una falda de cuero

El pasado viernes 26 de febrero, la popular presentadora arribó al plató del matutino de Telemundo luciendo regia en un favorecedor atuendo bicolor con el que no solo enseñó la forma más elegante de llevar la mencionada prenda en tendencia si estás en tus 40, también alardeó su adelgazada figura gracias a los cambios que adoptó en su estilo de vida.

La actriz puertorriqueña asistió a la citada emisión para cumplir con su trabajo como conductora desparramando belleza en una sensacional falda de cuero negro, abotonada a la cintura y con vuelo plisado hasta la altura de las rodillas, combinada la perfección con un ceñido suéter blanco, con cuello cisne y mangas gigot, y un par de stilettos de punta en charol negro.

Para elevar la apuesta de moda pulcra, moderna y sofisticada, la presentadora apostó por un beauty look muy glam compuesto por un maquillaje cargado que resaltó su mirada y su cabellera chocolate peinada en unas preciosas ondas al costado.

Por último, la actriz complementó el femenino outfit que estilizó su silueta con discretísimos accesorios y una manicura sencilla en blanco, un detalle muy importante que no puede pasarse por alto pues las manos dicen mucho de la presentación personal, demostrando que menos es más y se puede obtener un atuendo fenomenal con una falda de cuero como pieza estrella.

A través de las historias de su cuenta en Instagram, López compartió una imagen donde se la ve posando en este look desde el set de filmación de Hoy día. De igual forma, la cuenta en la red social del mañanero de la cadena hispana publicó otra foto de la mamá de Alaïa modelando su estilismo al lado de su compañera Chiquibaby que se llenó de halagos para ambas.

Algunos de los elogios que recibió Adamari López fueron:

@fake_af_21 : “Ada te ves bella, fresca y juvenil el día de hoy con ese outfit”

Por otro lado, además de sus triunfos en la moda y como conductora, Adamari López está disfrutando también de su regreso a la actuación como protagonista de La suerte de Ada, una mini serie derivada de la telenovela de Telemundo La suerte de Loli, que se emite en Hoy día.

