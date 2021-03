"Ni hola me decían": Angélica Vale recuerda el proyecto en el que la trataron mal

Con más de tres décadas de una exitosa trayectoria a sus espaldas, Angélica Vale ha logrado consagrarse como una de las intérpretes más talentosas y queridas en el medio artístico mexicano; sin embargo, no todo en su notable carrera ha sido miel sobre hojuelas.

Así lo confesó la actriz en un reciente episodio de su programa en YouTube Angelicales donde develó que hubo un proyecto en el que tuvo una experiencia muy desagradable por el mal trato que le daban sus compañeros, quienes incluso llegaron a aplicarle la llamada “ley del hielo”.

Angélica Vale irradia elegancia luciendo un vestido de lentejuelas vino tinto en “Tu cara me suena” La actriz se robó las miradas con su impresionante look.

"Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían. Yo decía ‘¿qué hago aquí?", reveló en el show que conduce junto a su madre, Angélica María, sin querer profundizar en detalles.

Asimismo, “La Vale” recordó que en una ocasión sus compañeros llegaron a preguntarle si se sentía cómoda en su trabajo y contestó, con total franqueza, de manera negativa.

"Yo decía: 'No, me choca venir'. ¿Cómo iba yo a estar cómoda?", narró."Entonces ellos se enojaban porque yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo, ¿pero cómo iba a estar contenta si me trataban re mal, si me hacían jetas, si no me dejaban hacer nada? No, no, fue horrible", reconoció.

La intérprete además rememoró que, pasado un tiempo, aquellos que le preguntaron sobre cómo se sentía en el trabajo, la llenaron de elogios cuando participó en el programa de comedia La parodia, donde logró darle un cambio a su rumbo laboral.

"Todas esas personas que fueron conmigo así, después cuando se me dio lo de La parodia me felicitaban mucho, ahora sí estás contenta, ahora sí estás feliz", contó la estrella de telenovelas."Yo les decía: 'Ahora sí, porque ahora sí estoy haciendo lo que me gusta, estoy en un programa en el que puedo imitar, en el que puedo echar relajo".

Lamentablemente, a pesar de las grandes satisfacciones que cosechó con su participación, dentro de este proyecto tampoco fue todo color de rosa para la protagonista de Y mañana será otro día y no dudó en explicar el por qué.

Angélica Vale revela que se sintió desplazada en La parodia

Durante la plática, la hija de Angélica María y Raúl Vale destapó que aunque con La parodia se anotó un nuevo éxito en su carrera, con el transcurso de su estadía en el programa comenzó a sentirse desplazada tras cámaras por ser mujer.

"Más que envidias y problemas ahí, lo que pasó fue que sí, desgraciadamente estamos en una carrera donde los hombres siguen manejando todo", dijo antes de precisar que su malestar se generó en la última entrega de la emisión.

"Llegaba un momento en el que al final de La parodia yo ya decía: 'Ya 'nomás' imito a Verónica Castro'. Está padrísimo, pero ya llevaba 5 años imitando a Verónica Castro", comentó Angélica Vale.

"Estaban haciendo la historia del mundo, pero si te fijas, la historia del mundo la han contado los hombres, todos los personajes que ponían en la historia eran hombres, entonces yo casi no salía al final", agregó.

"Me costaba mucho, porque siguen pasando estas cosas de que a las mujeres no nos toman mucho en cuenta y luego se les va, ni siquiera es una cosa intencional, yo estoy segura que yo me les iba porque se ponían a escribir puros hombres", destacó.

De igual forma, señaló que una de las cosas que le disgustaban eran los diálogos con doble sentido, los cuales se incluían mucho en la transmisión.

"El albur es algo muy mexicano, es un doble sentido muy fuerte que las mujeres siempre vamos a perder (…), no me gustaba decir albures, muy poco doble sentido y entonces ellos sabían eso y obviamente preferían escribir cosas más para Los Mascabrothers, para Arath (de la Torre)".

“Fueron cosas que se les fueron de las manos, escribieron sólo cosas de hombres. Faltan mujeres escritoras, mujeres productoras, ni modo que estuviera yo ahí sola. Todo eso va cambiando”, aseveró la también cantante y locutora.

Por último, finalizó dando un consejo a aquellos que enfrentan este tipo de situaciones incómodas en el trabajo.

"Yo les aconsejaría que no hagan caso (…) Llegas, haces tu trabajo y tu jefe o jefa se tiene que dar cuenta que llegas y haces tu trabajo bien, seguir tu camino y enfocarte bien a lo que quieres (…) Acuérdate que vas a trabajar, no a hacer amigos", concluyó contundente Angélica Vale.

También te puede interesar: