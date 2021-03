9-1-1 regresa con más drama y acción en su cuarta temporada ¡Oliver Stark da algunos detalles!

Paramédicos, bomberos y oficiales de policía son los protagonistas de 9-1-1, una serie conformada por acción y drama que hacen de cada episodio una nueva aventura. Esta historia se ha convertido en una de las producciones más impactantes de la televisión debido a su realismo y adrenalina, por lo que actualmente están estrenando su cuarta temporada por Star Channel.

En entrevista con Publimetro, el actor Oliver Stark, quien interpreta al bombero van Buckley, mejor conocido como Buck, mencionó que esta temporada estará llena de sorpresas para los espectadores, pues la vida de cada uno de los personajes está cambiando y en constante evolución.

911 / Cortesía: Star Channel

“Vamos a ver que muchas cosas están cambiando para todos los personajes y es muy emocionante cuando pasa eso porque eso quiere decir que mantendrá a los espectadores llenos de incertidumbre. En cuanto a mi personaje, puedo decir que es una temporada que marcará un antes y un después en su vida porque se dará cuenta que algunas cosas no son como él pensaba”, dijo Stark, quien es originario de Reino Unido.

Además, detalló que personificar Buck, ha sido uno de los grandes retos de su carrera, pues esta serie implica muchos retos físicos pero también emocionales.

“Buck me ha ayudado mucho a desarrollarme como persona y como actor. Es un personaje que se mantiene muy activo y siempre quiere mantener el control de cada situación, pero también ha tenido que superar diversos obstáculos físicos pero también emocionales y definitivamente me identifico con él en muchas ocasiones”, comentó Oliver.

“Creo que el éxito de la serie se debe a que todos los personajes deben encontrar el balance entre salvar la vida de otros pero al mismo tiempo sobrevivir a sus problemas personales”, dijo Oliver Stark.

En estos nuevos episodios se podrán observar diversas escenas desgarradoras pero también llenas de intensidad principalmente cuando el equipo 118 debe enfrentar la ruptura de una represa de Hollywood, por lo que debe entrar en acción en medio del caos masivo.

Mientras tanto Athena (Angela Bassett) está decidida en dejar atrás sus lesiones físicas y emocionales y regresar al servicio activo. Maddie (Jennifer Love Hewitt) y Chimney (Kenneth Choi) se preparan para el nacimiento de su bebé. May (Corinne Massiah) pasa su año sabático como pasante en el centro de llamadas bajo la guía de Maddie, Hen (Aisha Hinds) comienza la escuela de medicina y Buck (Oliver Stark) descubre un impactante secreto familiar.

Más sobre 9-1-1

-14 episodios conforman la cuarta temporada de la serie de emergencias 9-1-1.

-Los creadores de la serie son Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear, la cual reimagina el drama de las emergencias que viven los equipos de seguridad.

-La serie 9-1-1 recientemente estuvo nominada en los Critics Choice Super Awards como Mejor serie de acción, donde compitió con series como Hunters, Vikings, Warrior, entre otras.

-El elenco está conformado por Jennifer Love Hewitt, Aisha Hinds, Angela Bassett, Kenneth Choi, entre otros.

-El spin-off de la serie 9-1-1 llamado 9-1-1: Lobo Star también estrenó su segunda temporada con más acción que nunca.

–Oliver Stark es un actor de 29 años de edad, quien ha participado en filmes como Inframundo: Guerras de sangre y The Adventurer: The Curse of the Midas Box.

¿Dónde verla?

Los nuevos episodios de 9-1-1 se podrán cada martes a las 22:00 horas por en Star Channel.

