Altaír Jarabo lleva un look primaveral con un pantalón palazzo negro y un blazer de seda verde

Altaír Jarabo ofreció una entrevista recientemente a la periodista Mara Patricia Castañeda, en su programa En casa de Mara, donde habló sobre cómo los villanos de telenovela se han ido transformando en los últimos años, a propósito del personaje de antagonista que le tocó interpretar en la telenovela Vencer el desamor, que acaba de finalizar en Televisa.

Altaír Jarabo es pura elegancia con una falda lápiz de cuero y top bordado, un look moderno y chic Con este atuendo deslumbró a los espectadores de Vencer el desamor

Cómo son los villanos de telenovela en la actualidad según Altaír Jarabo

"La tele está cambiando, ya los villanos no son malos porque sí, no. Como en la vida, tienen arrepentimientos y metas, y cosas que le salen mal. En el caso de Olga, se arrepintió de dejar una pareja y de tratarla mal, y nadie la puede culpar por hacer su intentito, por recapacitar", contó la actriz sobre su personaje en esta telenovela que le dejó grandes satisfacciones.

La actuación cautivó a Altaír Jarabo desde la niñez. Comenzó teniendo un papel pequeño en El peñón del amaranto (1993), telenovela escrita por sus papás, experiencia que abrió un mundo nuevo y fascinante para ella. Y ya, entre los 16 y 18 años de edad, decidió que se dedicaría por completo a la actuación por lo que inició también sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Entonces, poco a poco fue creciendo en el mundo de las telenovelas, adquiriendo experiencia y dándose a conocer en proyectos como Súbete a mi moto, Código Postal y En el nombre del amor, catapultando su carrera con proyectos como Al diablo con los guapos y Abismo de pasión.

Altaír Jarabo deslumbra con un pantalón a la cintura y un maxi blazer fucsia satinado Llevó este traje sastre de la manera más elegante

El magnífico estilo de Altaír Jarabo

Aunque Altaír Jarabo siempre deslumbra con su elegancia, recalcó en esta entrevista que jamás se ha dedicado al modelaje, como afirman algunas versiones. "En internet dicen que fui modelo, y no. En tele me veo un poco más alta, pero la realidad es que soy chiquitita. Pero no, nunca fui modelo", enfatizó la actriz de 34 años.

Sin embargo, termina enamorando a sus fans con su estilo en cada una de sus apariciones en público o en redes sociales. En su reciente viaje de vacaciones a Francia, combinó un jean skinny gastado con un sobrio maxi blazer púrpura con detalles en rosa, completando el look con unos botines de gamuza fucsia.

Y tal parece que le encantan los blazers, ya que hace un par años posó para la portada de la revista EstiloDF acaparando miradas con un pantalón palazzo negro, una camisa de gasa blanca con flecos que llegaban al suelo y completando su outfit con un maxi blazer de seda verde satinada, con franjas negras en vertical.

Altaír Jarabo y su afición por los caballos

La equitación es otra de las grandes pasiones de Altaír Jarabo. Desde niña ha encontrado fascinante el mundo de los caballos y se pagó el primer curso para aprender a montar con lo que ganó en su primer trabajo como actriz, siendo apenas una niña.

"Empezó cuando era muy chiquita y, hasta la fecha, no me explico de dónde porque mi familia era de otros lados, no tengo el típico tío que todo el mundo tiene, que vive quién sabe dónde y tiene caballos y un rancho, no no. No crecí con caballos, no los vi cerquita, pero yo no sé de dónde me saqué ese amor", agregó sobre esta pasión.

Y tiene un caballo, una yegua llamada Katana, a la que adora con toda el alma. Hace un par de días compartió en Instagram una foto junto a su caballo, luego de pasar varias semanas lejos de ella mientras viajaba por Europa.

Instagram

Mientras la actriz inicia algún nuevo proyecto en televisión, se despidió del elenco de Vencer el desamor, agradeciendo a sus colegas y a sus fans por todo el apoyo: "Adiós #Olga! #VencerelDesamor fue un proyecto que me dejó tanto! Gracias @rosyocampooficial por conformar este gran equipo, a todos inspiraste para sacar lo mejor de nuestro talento y de nosotros mismos", escribió al publicar este álbum de imágenes.

Te recomendamos en video