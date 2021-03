Aquihayaquihay, la anti-boyband que irrumpe con su M-pop

A lo largo de la historia musical han existido diversas boybands que se han convertido en todo un éxito internacional principalmente en el género pop. Pero nunca antes se había escuchado algo como anti-boyband, pues actualmente ya existe un grupo de chicos llamados Aquihayaquihay que se denominan de esa manera debido a que su proyectó se originó de una forma muy natural, sin castings y sin ser un productor definido por alguien más.

"Nos definimos así por la naturalidad del proyecto, sabemos cómo se forman las boybands y en nuestro caso fue algo más orgánico. Nos juntamos, somos un grupo de amigos que hacemos música y decidimos hacer una banda. Pero realmente no tenemos nada en contra de las boybands al contrario nos encantan, pero nuestro concepto es más plural y en cierto punto más honesto", mencionó Zizzy, quien es uno de los integrantes de Aquihayaquihay.

Pero eso no es todo, ya que la agrupación originaria de Monterrey también es la precursora de una nueva propuesta en la escena musical llamada M-pop, conformada por ritmos urbanos pero también electrónicos con estilo latino, que toma su nombre del famoso fenómeno coreano llamado K-pop.

La anti-boyband está conformada por Jay Lee, Neqer, Phynx, Zizzy y Nehly, quienes coincidieron que lo que buscan es explorar y compartir sus emociones, así como reflexionar sobre las diversas experiencias que tienen en la vida.

Steve Aoki y su admiración por Aquihayaquihay

Actualmente la agrupación originaria dio a conocer dos nuevos EPs llamados ":)" y ":(" con Steve Aoki en su sello discográfico.

“Tengo una inmensa admiración por cómo Aquihayaquihay está rompiendo barreras a través de su arte. Veo una versión joven de mí mismo en cada uno de ellos y me emociona verlos crecer como grupo de amigos, creando su propia comunidad. Su movimiento refleja el espíritu rebelde del punk, rechazan las normas de su entorno y la cultura dominante, y están canalizando su energía para construir algo nuevo y único desde cero ”, expreso Steve Aoki.

Asimismo, el grupo también lanzó el video de “</ 3” (Pico Diagonal Tres).

Desde sus principios, Aquihayaquihay ha hecho que aceptar las diferencias sea uno de sus pilares, enfatizando la importancia de convivir en armonía y respetar las creencias de los demás, sin dejar de ser fiel a las propias. Los EPs y el video están disponibles en todas las plataformas digitales y están conformados por temas como Grave (with Lil Benjas), Medicina, Muack, OMW (with Abhir Hathi), así como Sencillo, </3, Ya No Es Igual y Dolce (with Paula Cendejas).

Además, Aquihayaquihay fue el primero en firmar con el nuevo sello latino de Steve Aoki, Dim Mak en Fuego. Dim Mak En Fuego es una marca latina dedicada a lanzar sonidos híbridos del underground mundial junto con los creadores de éxitos contemporáneos. Desde que lanzó DIM MAK en 1996 en su dormitorio universitario, Aoki se ha convertido en un influyente de estilo de vida de renombre, curando música que marca tendencias a través de su marca icónica.

