Christopher Uckermann comparte sus pensamientos con un alarmante mensaje

Christopher Uckermann vuelve a las redes sociales para compartir sus pensamientos y un alarmante mensaje.

Algunos de sus seguidores se preocuparon pues asegura que "ya no hay necesidad de protegerse en ningún sentido".

Hace unos días, el cantante acaparó las noticias cuando fue entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"No, pues no creo en la vacuna si te soy honesto. Creo que puede ser peor que el Covid en sí", mencionó el actor de 34 años.

Agregó, "yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas, en las que me pusieron de chico porque me las pusieron".

"Pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría", destacó", dijo en su momento el ex RBD.

Ahora, Christopher envío un mensaje a través de su cuenta de Twitter que dividió las opiniones sobre su visión del mundo y sus predicciones.

"El mundo sutil está creando una nueva era, permítanse abrirse no tengan miedo… están a salvo", mencionó este martes.

"Ya no hay necesidad de protegerse, en ningún sentido, confíen", que terminó con una señal con su mano.



"Te admiro y me encanta tu trabajo, pero e el contexto actual, la pandemia aún no termina y no debemos bajar la guardia", envió el usuario Jorge Burgos.

A lo que añadió, "lo natural no siempre cura todo, la vacuna es eficaz, solo no desinformes a tus seguidores (yo incluido). Te quiero mucho Chris",

??????? Viajou na batatinha né amore USEM MÁSCARA SIM, DISTANCIAMENTO SOCIAL SIM, SE CUIDEM!!! Não há saúde e cuidados para todos. Não é o Christopher que vai cuidar de vocês, dos pais de vocês, dos amigos de vocês, dos pais deles, avós e etc. — vonb (@marinavonblume) March 2, 2021

Me encanta tu forma sensible de ser !! ¡Pero todavía tenemos que usar la mascarilla, lavarnos las manos y usar gel de alcohol! El covid sigue ahí y aquí en Brasil vivimos, quizás el peor momento de la pandemia. ¡¡Debemos ser prudentes y protegernos !! — Amanda 🐭 (@ChingonesRS) March 2, 2021

no hay necesidad de protegerse?🤦🏻‍♀️ — Vanessa Selbach (@nessa_selbach) March 2, 2021

Antecedente

Hace cinco años, Christopher Uckermann compartió un video en el que habló sobre un despertar de la conciencia humana, palabras que los cibernautas rápidamente relacionaron con la llegada del coronavirus, enfermedad que ha obligado al mundo a limitar su movilidad social.

"Cerca del 2018, 2020, 2021, va a haber un despertar en la conciencia del ser humano, para aquellos que estén conectados bien, para aquellos que no, el cambio va a ser duro, no va ser fácil", declaró el cantante en Periscope.

