Galilea Montijo posa en camisón desde la playa mientras se recupera del Covid-19 y le llueven las críticas

Galilea Montijo está viviendo su mejor vida. La conductora de Hoy compartió una imagen donde aparece disfrutando de un día de playa y sol, a pesar de que se recupera de un recontagio de covid-19.

Con un camisón blanco, Galilea posó como toda una reina en la terraza techada de la casa en Acapulco donde se recupera de la terrible enfermedad, una que ya padeció hace algunos meses atrás.

La conductora, de esta manera, está enseñando a sus millones de seguidores que se encuentra bien y que no presenta síntomas graves, aunque muchos de ellos no estén de acuerdo en cómo pasa unos días en los que debería estar en reposo.

Galilea Montijo luce sexy traje de baño negro y presume su torneada figura La conductora del programa matutino "Hoy" pasó unos días de descanso tomando el Sol

Galilea Montijo es lapidada luego de que mostrara una foto en la playa mientras se recupera de covid-19

La reacción de sus millones de seguidores fue una que no se esperaba: críticas y consejos de que debe seguir el tratamiento al pie de la letra.

Una de ellos señaló "Que no tenía covid? Que bueno que todo está bien por qué los recontagios son peligrosos y que padre que a ella no!!!". Otro escribió "Cómo sigues, ya estás mejor?" y "No tienes covid???? Y el estar aislado??? No entiendo…".

Sus seguidores no se guardaron nada en la sección de comentarios donde Galilea aparece disfrutando la playa / Instagram

A pesar de que algunos la criticaron, otros le celebraron el hecho de que estuviera pasando unos días felices, ejemplo de esto los cientos de halagos a sus tonificadas piernas y las miles de caritas enamoradas y emojis de corazón.

En paralelo a sus tardes en la terraza, Galilea Montijo fue visitada por sus compañeros de conducción de Hoy. Estos, con un gesto bonito, se le aparecieron de sorpresa y le dejaron mensajes positivos desde el balcón, manteniendo la distancia.

"Fuimos a visitarla con su sana distancia, la vimos muy bien" dijo Lambda García, apoyado por sus compañeros entre ellos Andrea Legarreta, Raúl Ariza y Andrea Escalona.

Se aparecieron allá con globos, carteles y mensajes de apoyo, hasta llevaron a la mejor amiga de Galilea Montijo para sorprenderla. Como era de esperarse, la también actriz se conmovió al borde de las lágrimas con este bonito gesto.

"Los amo, gracias por la sorpresa, los extraño. Me siento bien, dolorcito pero equis, ya me dijeron que me pusiera a caminar y ya me quiero salir" dijo la Gali desde el balcón, quienes la sorprendieron justo antes de partir a Acapulco donde se ha mantenido tomando las precauciones.

El Covid-19 ha atacado al equipo de Hoy

El equipo de Hoy se ha visto bastante afectado por el covid-19 desde el comienzo de la pandemia, un ejemplo lamentable fue el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez por la enfermedad.

La también conductora Andrea Legarreta fue otra que la padeció, llevándola incluso a estar hospitalizada con el uso de un respirador. Afortunadamente, pudo sobreponerse y está de vuelta en el set del matutino de Televisa.

Legarreta pudo sobreponerse de la enfermedad y contó con el apoyo de todos sus admiradores. / Instagram

Desde hace más de un año, la enfermedad tomó al mundo por sorpresa, obligando a todos los países a ejecutar una cuarentena que por meses paralizó por completo todas las actividades comerciales. Las personas se mantuvieron en casa, se popularizó el teletrabajo, los videos motivacionales y surgieron miles de consejeros sobre cómo afrontar la situación.

Daniela Miruvska rompe el silencio sobre aventura con Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo Galilea Montijo ha revelado que confía en su esposo y enfatizó que no hay secretos entre ellos

Ya con el proceso de vacunación andando, se espera que para el 2022 la mayoría de las personas sean inmunes a la enfermedad y poder volver a una normalidad que anhelan millones de pobladores, caminar por las calles sin los tapabocas y volver a ser los mismos sin pensar en contagiarnos por tan solo un abrazo.

Te recomendamos en video