David Bisbal, destrozado tras la muerte del cantante Álex Casademunt

El cantante español Álex Casademunt falleció tras sufrir un fatal accidente de motocicleta cuando circulaba por Mataró, localidad catalana en la que residía. Un duro golpe que ha dejado destrozados a todos los que conocieron al carismático artista que saltó a la fama en la primera edición de Operación Triunfo y que gracias a su trayectoria se había convertido en un personaje muy querido. Muchos de sus compañeros como David Bisbal reaccionaron a su muerte.

Te puede interesar

Conductora encuentra a su pareja con su mejor amiga y compañera ¡en un hotel! La conductora de Heraldo TV pensó que habían secuestrado a su pareja, mientras lo esperaba angustiada en casa cuidando a su bebé

El cantante David Bisbal, quien coincidió con Álex Casademunt en la edición española de "Operación Triunfo" en 2001, roto de dolor por la muerte de su amigo y compañero, confesó que "ha sido terrible. Te acuerdas de los niños lo primero de todo. De tus hijos porque la verdad que son momentos que lo primero que te viene a la mente son tus hijos. Sobre todo cuando él siempre te mandaba videos de su hija bailando algunas canciones. Es terrible", expresó.

Instagram

El cantante de Dígale, confesó cómo se encuentran tras esta inesperada y dolorosa muerte:

"Estamos muy tristes. Realmente pensamos que la vida es eso, un abrir y cerrar de ojos y que estamos expuestos a cualquier peligro en cualquier momento. En la calle, con las enfermedades…". "Cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, pues me he abrazado a ellos y lo primero de lo que me he acordado ha sido precisamente de Bruna que es como se llama su hija", confesó muy afectado.

Bisbal se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su amigo, y compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida.

"Alex de mi corazón! he abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, en Bruna. Sé que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero amigo mío", escribió.

Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online ¿Has jugado On-line?

Álex, de 39 años, saltó a la fama como concursante de la primera edición de "Operación Triunfo" en 2001, al lado de artistas como Rosa López, David Bisbal, Chenoa, David Bustamante o Manu Tenorio, entre otros. Su simpatía, su sentido del humor y su naturalidad le valieron un hueco rápidamente en el corazón de todos los seguidores del talent, convirtiéndose en uno de los triunfitos más carismáticos.

Al finalizar el concurso, el cantante formó, con sus compañeros Geno, Mireia y Javián, el grupo "Fórmula Abierta", logrando un gran éxito con temas como "Quiero más". En 2003 sacaba su primer trabajo en solitario, "Inquietudes", a la par que comenzaba una exitosa carrera televisiva en programas como "Los Lunnis", "Crónicas marcianas", "El programa de Ana Rosa", "El chat de Operación Triunfo", "Me lo dices o me lo cantas" o "¡Mira quién baila", además de trabajar como actor en series como "Arrayán", "Vive cantando" o "La sopa boba".

El café y nuestros cinco sentidos, un ritual Prepararnos y beber nuestro NESCAFÉ® es un ritual…

Sin descuidar su faceta de cantante, Álex triunfó en diferentes musicales y en 2016 volvió a los escenarios de la mano de Fórmula Abierta, con Javián y Tessa Bodi, concursante de la segunda edición de Operación Triunfo.

En lo personal, Álex tenía una hija, Bruna, de dos años, que se había convertido en su máximo orgullo y en su gran ilusión. A pesar de haber roto con la madre de la pequeña poco después de su nacimiento, el cantante estaba muy unido a la niña, a la que en su última publicación de Instagram definía como "mi trozo de vida".

TE RECOMENDAMOS VER