Julión Álvarez enfrenta la discriminación y espera una resolución favorable de Estados Unidos

Pese a que aún no ha salido de la lista negra de señalamientos de Estados Unidos, Julión Álvarez mantiene su optimismo.

Hay que recordar que el cantante fue acusado de lavar dinero para el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo la acusación el 9 de agosto de 2017.

Pese a eso, el cantante celebra sus 14 años de carrera musical este 7 de marzo, por lo que hará un concierto vía streaming este domingo desde el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco.

“El 14 aniversario lo vamos a celebrar este próximo domingo 7 de marzo, cumplimos años como Julión Álvarez y Norteño Banda. Haremos un festejo vía streaming por Facebook (Los pasos de Julión) completamente gratis para todo el publico”, dijo Julión.

Añadió, “bendito Dios a pesar de todas las situaciones, tres años y medio sin plataformas, un año en pandemia, donde me retiré un poco del medio decidimos festejar”.



La batalla de Julión para demostrar su inocencia lleva más de tres años y confía en que pronto quede excluido del registro estadounidense.

“En el 2017 fueron los señalamientos y ya cumplí con el procedimiento en México de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera en México, en el que queda resuelto al 100%. Nunca tuvimos una carpeta de investigación, porque fuimos señalados únicamente en Estados Unidos”.

El intérprete de Te hubieras ido antes compartió que está tranquilo.

“Estoy tranquilo estoy seguro del camino que recorrí y cómo lo recorrí. Tengo la fe que en cualquier momento nos de una resolución favorable, pero todavía no pasa, por esos seguimos con Los pasos de Julión en TikTok, Instagram y Facebook”.

“Al final dije: ¡Bendito dios! No es una enfermedad, no es un balazo, tengo salud, mi familia, soy joven y tengo ganas, eso me ayudó el difícil 2017”.

En sus palabras

“Son 19 años dedicados a la música y 14 como Julión; el ver que después de los señalamientos y cuanta cosa, el público sigue preguntando por nosotros, es una gran bendición”.

Aclara origen del señalamiento de Estados unidos

"Sé cómo hice mis cosas y cuál ha sido mi camino, por eso tengo la seguridad que vendrá una liberación favorable".

Tras la extradición del narcotraficante Raúl Flores Hernández a Estados Unidos puntualizó:

"Ahora que el gobierno estadounidense tiene Don Raúl con ellos, sabrán si soy su amigo o socio; les platico- tal cual- cómo es la situación tras tres años y medio de señalamientos".

Julión decidió dar detalles, que habían sido guardados por sus abogados.

"Cuando caes en una lista como en la que me encuentro son cosas que uno desconoce, cuando empiezan a crecer mis números, que me empieza a ir ver mejor y empiezo a diversificar mis negocios, fue cuando decidí invertir en un fraccionamiento, pero los terrenos pertenecían a una inmobiliaria que tenía relación con los Flores, tuvimos diferencia con los socios y decidimos no hacerlo. Es así de fácil que puede relacionarse, es un ejemplo de cómo uno puede enredarse y todo por querer diversificar los negocios".

Enfrenta la discriminación

Julión Álvarez abrió sus sentimientos y por primera vez compartió que ha padecido de discriminación, sobre todo su familia.

"No sé qué venga para ellas (hijas) de ser criticadas o rechazadas por ser hijas de Julión, como me tienen ahorita de un testaferro de alguien señalado por el gobierno de Estados Unidos".

Agregó, "ya me tocó vivir la cuestión de discriminación en más de una ocasión, una de ellas la recuerdo perfectamente, fue la primera en un lugar, donde acostumbraba a ir a comer con mi señora, en ese entonces estaba embarazada y el personal se acercó para decirme: 'Se que se ha portado muy bien con nosotros pero tenemos instrucciones de que usted no puede estar aquí', le respondí que lo entendía y le pedí que nada más cenara mi señora para retirarnos y ellos añadieron: 'No, ni usted, ni su señora, ni nadie de ustedes puede estar"".

Julión se siente preocupado por esas situaciones, sobre la gente que pertenece a ciertas listas.

"Se me hace injusto que parientes arrastren responsabilidades y sean tachados por cosas que no han hecho o no hemos hecho".

Concierto de aniversario

Julión Álvarez hará este domingo a las 20:30 horas desde el Auditorio Telmex, un concierto vía streaming completamente gratuito a través de Facebook/ Los pasos de Julión.

“Será completamente en vivo, con un intro de lo que es el agradecimiento y la carrera de Julión, con temas nuevos para complacer al público festejar juntos”, dijo el cantante de 37 años.

Línea de tiempo

2007. Comenzó la carrera de Julión Álvarez

2017. Son los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; se le retiran sus cuentas en redes sociales.

2018. Sale de la lista negra de la Secretaría de Hacienda en México.

2021. Hace el primer streaming del año y lanzará nuevo materiel discográfico.

A detalle

Nuevo disco. Julión Álvarez informó que ya viene un nuevo disco con temas inéditos.

“Tenemos 18 temas grabados y terminados, con canciones de Omar Cárdenas, Edén Muñoz, Rubén Salazar, entre otros, que saldrá este año”.

Preocupación. "Preocupa mantenerse vigente en las nuevas generaciones, como en Spotify; bien dicen 'santo que no es visto es ahogado"".

Serie. "No existe ninguna bioserie o algún proyecto", y aclaró que si tuvo una propuesta antes de los señalamientos, pero se cancelaron.

"En 2017 todo se canceló, desde La Voz Kids y los duetos que realicé con Julio Iglesias y Ricardo Montaner".

