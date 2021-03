Melissa McCarthy aparece como la villana Hela en las nuevas imágenes del rodaje de 'Thor: Love and Thunder'

El rodaje de 'Thor: Love and Thunder', la cuarta película en solitario del personaje interpretado por Chris Hemsworth, sigue en fase de rodaje en Australia. Durante las grabaciones, se ha captado la presencia de una actriz muy particular: Melissa McCarthy.

McCarthy, recordada por su papel de Sookie St. James en 'Gilmore Girls' y de Molly Flynn en 'Mike and Molly', aparece en las nuevas imágenes filtradas del rodaje de 'Thor 4', vestida como Hela, la villana de la cinta 'Thor: Ragnarok', que fue interpretada en su momento por Cate Blanchett ('Blue Jasmine', 'El aviador').

Las fotografías que se filtraron aparecen durante las grabaciones de lo que parece ser una obra de teatro como la de 'Ragnarok', en la que Matt Damon, curiosamente, hacía el papel de Loki. En estas fotos del rodaje de 'Thor: Love and Thunder', también aparece Damon, acompañado por Luke Hemsworth, hermano de Chris, como Thor, y por Melissa McCarthy como Hela.

