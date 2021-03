Adele da lección de estilo al usar un vestido gasa bronce bordado con flores doradas

A sus 32 años, Adele se ha coronado como una de las reinas de la música del mundo. Ya en 2008 era una de las artistas británicas más escuchadas gracias a su primer álbum titulado, simplemente, '19', pero lo que realmente marcó un antes y un después en su carrera artística fue su presentación de ese año en el icónico programa Saturday Night Live (SNL): pasó de ser una británica totalmente desconocida en Estados Unidos, a una de las cantantes más solicitadas en las estaciones de radio norteamericanas.

Y 12 años después, regresó al mismo escenario que la vio nacer como una estrella en ese país, pero ahora como host de SNL, ofreciendo un monólogo lleno de humor y detalles curiosos, que le permitió mostrar al público su lado más natural y espontáneo.

"Estoy absolutamente feliz de finalmente estar como host de este show", fueron sus primeras palabras al iniciar su monólogo. "Sé que luzco realmente diferente desde la última vez que me vieron, pero a raíz de todas las restricciones por el Covid y las prohibiciones de vuelo, tuve que viajar ligera y traer solo la mitad de mí misma", dijo de forma irónica sobre su apariencia, ya que perdió más de 40 kilos entre 2019 y 2020.

De hecho, fue en ese programa que el público pudo ver realmente la transformación de Adele, ya que anterior a esta transmisión, pocas imágenes se conocían de su nuevo look, ya que la artista siempre ha tratado de ser muy reservada en cuanto a su vida personal.

En uno de los sketches del show, conquistó con un vestido de terciopelo negro y mangas de plumas, derrochando elegancia a su paso. También mostró todo su sentido del humor al participar en una versión ficticia de The Bachelor, enamorando con un traje negro de malla bordada con encaje, mientras interpretaba su famoso tema Someone like you.

Si algo ha distinguido la carrera de Adele, además de sus encantadoras canciones llenas de romanticismo y melancolía en partes iguales, son sus fabulosos atuendos. La artista británica cuida cada detalle de los outfits que usa tanto en los videos musicales como en las presentaciones y conciertos.

Fue así como, hace un par de años, acaparó todas las miradas al lucir un fabuloso vestido en tono bronce y negro, recubierto con una malla bordada con flores y lentejuelas doradas, que realzaban su porte de reina absoluta de la música. En esa ocasión, completó su look con un elegante recogido, el peinado perfecto para una noche de gala.

El escote estilo barco del traje le aportaba una elegancia y delicadeza suprema a su apariencia. En cuanto al maquillaje, resaltó su mirada con su característico delineado negro, mientras que en sus pómulos y labios llevó un tono marrón cercano al nude, que dejó a la vista su belleza auténtica y única.

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de Adele, tan esperado por los fans?

Una de las incógnitas más arraigadas en los fanáticos de Adele es la fecha del lanzamiento de su nuevo disco. A pesar de que en 2020 la misma cantante comentó que seguía trabajando en esta nueva producción, después de 5 años sin estrenar música, hasta marzo de 2021 no se conoce cuándo será lanzado este álbum.

Allegados a la artista, que ya han podido escuchar algunos temas del disco, han asegurado que esta nueva producción de Adele será una de las mejores y más impactantes de su carrera artística, por lo que han llenado de expectativa a todo el público que muere por escuchar las nuevas canciones.

Mientras tanto, la propia Adele celebró hace un par de meses los 10 años de su disco 21, el cual trajo muchos éxitos y satisfacciones a su carrera: "Es una locura lo poco que recuerdo de cómo era y cómo me sentía hace una década. Pero gracias desde el fondo de mi corazón por dejarnos entrar en sus vidas y dejarme ser la banda sonora de algunas de ellas", escribió al recordar la portada del álbum.

