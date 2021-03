Altaír Jarabo impresiona posando topless con un elegante traje sastre rosa

Es uno de los rostros favoritos de la televisión mexicana y, aunque no ha encabezado melodrama alguno en más de tres lustros de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, Altaír Jarabo no solo se ha ganado el absoluto respeto, admiración y cariño del público, también el privilegio de figurar en las portadas de revistas.

Así lo hizo recientemente para ENBICI.life, una publicación donde además de convertirse en la efigie del poder femenino con motivo del mes de la mujer, se abrió sobre todos los terrenos de su vida actual y protagonizó una sesión de fotos donde mezcló una sinergia de elegancia, seguridad y sensualidad posando topless en algunas imágenes que con orgullo divulgó en sus redes sociales.

Altaír Jarabo, elegante y sensual posando topless con un original traje sastre rosa

A través de su cuenta en Instagram, la actriz conocida por encarnar villanas de carácter fuerte en exitosas telenovelas de Televisa causó un auténtico furor este jueves 4 de marzo al compartir un par de postales tomadas para la portada de este mes de la mencionada revista donde aparece derrochando confianza y belleza ataviada en un sensacional outfit que, como pocas veces, portó osadamente al prescindir del top.

En las instantáneas, Altaír posa empoderada en un traje sastre rosa palo, compuesto por un blazer de solapas anchas que llevó arremangado y un pantalón a la cintura, combinado con una estilosa cadena larga sobre su decolletage, llamando la atención sobre su torso expuesto de manera muy sofisticada y con una intención reivindicativa.

Debido a lo atrevido del estilismo, a la estrella de 34 años no le hizo falta nada más que rematar el look con un maquillaje en tonos rosa que resaltó su mirada y peinar su cabellera rojiza en una elegante cola alta con volumen. En esta oportunidad, sin embargo, no se mostró el calzado pero sin duda ha de estar a la altura del resto del atuendo.

Como era de esperarse, sus más de 3 millones de admiradores en la red social no tardaron en reaccionar efusivamente a los retratos con cientos y cientos de mensajes donde alabaron su epatante aspecto y el sensacional vestuario que portó tan segura para la ocasión.

Algunos de los elogios más notables fueron:

@alegarcia_of: “¡Hermosa!”

“¡Hermosa!” @oliperalta: “Cada vez más guapa”

“Cada vez más guapa” @albamiami1 : “Preciosa como siempre”

: “Preciosa como siempre” @caciquenigale : “Totalmente, eres una diosa”

: “Totalmente, eres una diosa” @jerryvel76: “La elegancia hecha mujer, ¡qué porte tienes Altaír! Eres hermosa”

En cuanto a la plática con la revista para su edición de marzo, Altaír Jarabo habló largo y tendido sobre su participación en Vencer el desamor y lo que significó darle vida a ‘Olga Collado’ en la ficción, una mujer fuerte cuyo desgarrador final dejó con el corazón en la mano a los espectadores, a su parecer, porque era un personaje que proyectaba una imagen poco vulnerable.

“Me gustó mucho y lo disfruté (interpretar a ‘Olga’), a lo largo de todos los capítulos pudimos observarla desde diferentes ángulos y lo que más me encantó fue el final, completamente inesperado para el público, ellos veían a una persona poco vulnerable, pero el hecho de que el desenlace fuera así como sucedió, dejó con la boca abierta a más de uno”, confesó según lo publicado al medio en su sitio web.

Asimismo, develó que por ahora “no hay nada concreto” en cuanto a sus proyectos en el futuro pero está disfrutando el mejor momento de su vida, gozando de un gran reconocimiento como actriz y con una relación sentimental estrictamente privada que va viento en popa, según admitió días atrás. “Son tiempos difíciles, pero ya se dará lo que estoy buscando. Por lo pronto estoy muy feliz y en una de las mejores etapas de mi vida”, dijo a ENBICI.life.

Por último, envió un mensaje a las mujeres: “Asumamos las herramientas enormes que tenemos para crear vida, sentir empatía y resolver lo imposible. ¡Hagamos que valgan más que nunca!”.

