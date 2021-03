Protagonista de Riverdale asegura que se siente prisionero con su personaje

Pese al vertiginoso éxito que ha tenido la serie Riverdale, su protagonista KJ Apa hizo una contundente declaración que sorprendió a sus fans, pues muchos consideraban que éste disfrutaba de todo lo que la fama le había propinado, pero no fue sino hasta ahora que confesó que con Archie se siente prisionero o en una especie de cárcel que no le permite ir más allá en otros proyectos televisivos.

A su criterio, este personaje si bien le ha dado el reconocimiento , también le ha creado una etiqueta de la que pocos han sabido eliminar, pues siempre es y será el actor pelirrojo que lanzó a la fama esta producción de Netflix que está repleta de misterios y drama.

KJ Apa asegura que se siente prisionero con de personaje en Riverdale

Durante la entrevista realizada por la revista Interview, el joven destacó que siempre se ha sentido a gusto con esta historia, pero llegan momentos en su vida en los que se siente asfixiado y no ve salida, lo que lo hace sentirse acorralado, como si estuviera en una cárcel, ya que a su criterio no tiene privacidad y siempre debe estar dispuesto a contestar con buena cara a sus fans, así como a todo aquel que le hace referencia a su desempeño dentro de la historia.

La fuerte confesión la hizo a propósito del estreno de la película Songbird donde tuvo una participación especial junto con la reconocida actriz Demi Moore. "Me sentí tan libre teniendo en cuenta que vengo de una serie que muchas veces, se siente como una cárcel. Ahí hay muchas restricciones con respecto a qué puedo y qué no puedo hacer. Y cuando me encontré con Nico, el personaje de Songbird, fue como decir: 'Wow, así se siente entonces el poder expresarme de un modo natural'. No estaba cubierto de maquillaje ni de tintura para el pelo. Tenía el pelo largo y barba. Me sentí muy libre", dijo sin tapujos.

KJ Apa se retractó luego

Pero, luego de que hiciera esta importante declaración se retractó un poco, porque aseguró que está muy agradecido con el apoyo que siempre le han dado a Riverdale, pero pocas veces se detienen a pensar que sus protagonistas, son personas de carne y hueso que deben separarse de sus personajes una vez que salen del set.

"Hay momentos en los que pienso que los fans realmente no se dan cuenta de que somos personas reales, no pueden separarnos de nuestros personajes. Y en otras profesiones eso no sucede. Uno no se metes en la vida de un arquitecto, ni juzgas las decisiones que toma con su esposa e hijos. Y como actor a mí se me va a juzgar por todo, por mis opiniones políticas, por mi postura sobre las drogas, o por la gente con la que quiero estar. Por absolutamente todo. Y eso es algo con lo que tuve que aprender a lidiar".

Con esto, el joven aseguró que hay quienes no se ponen en sus zapatos, pues pese a todo el éxito, existe un lado negativo que pocos entienden, pero que ha tratado de sobrellevar de la mejor manera para no cometer errores con quienes le han brindado todo el apoyo. "Hay mucha presión al interpretar a Archie. Desde luego que le estoy muy agradecido al show y al éxito que tiene, pero con esa fama viene un costado negativo. Siento que los únicos con los que puedo hablar sobre este tema son mis coprotagonistas, que son quienes realmente me entienden", añadió.

