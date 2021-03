The Witcher: Fuertes batallas y nuevos personajes entre las novedades de la segunda temporada

Los nuevos adelantos que se revelaron sobre The Witcher son solo una muestra de que las fuertes batallas están por iniciarse. Y es que recientemente se conocieron detalles muy importantes para la audiencia que debe prepararse para lo que se viene en esta tan postergada temporada que debido a la pandemia por Covid-19 ha cesado en diferentes ocasiones las grabaciones.

Sin embargo, todo parece estar sobre la marcha, pues con el regreso de Henry Cavill al set, luego de la recuperación que tuvo producto de una fuerte lesión en la pierna, los realizadores se muestran cada vez más entusiasmados por avanzar en esta producción que promete estrenarse a finales de 2021 o inicios de 2022.

Fuertes batallas y nuevos personajes entre las novedades de la segunda temporada de The Witcher

Entre las novedades que se adelantaron sobre esta ambiciosa historia de Netflix destaca que el famoso brujo Geralt de Rivia deberá estar a tono con la coordinación de su cuerpo, pues inició las grabaciones de las secuencias en las que estuvo acompañado por el famoso coreógrafo Wolfgand Stegemann con quien ha ensayado cada uno de los movimientos que debe realizar en una dura batalla contra criaturas y cientos de adversarios.

Este especialistas de las acrobacias es reconocido en el mundo artístico ya que fue el encargado de guiar a Tom Cruise y parte del elenco en Misión Imposible 7. Personajes como Vesemir , Lambert y Eskel están involucrados en esta escena que la parecer será una de las más emblemáticas por los efectos, duración y empeño que se le está poniendo en las últimas semanas y que tienen contento a gran parte del equipo que busca agilizar los detalles de esta producción.

También se conoció que Joey Batey se incorpora a este nutrido elenco con el recordado personaje de Jaskier. Y por si fuera poco se filtraron imágenes de las nuevas armaduras nilgaardianas que dan muestra de la evolución y factura con la que se está haciendo esta nueva temporada. Los fans respondieron de forma muy positiva a cada uno de estos adelantos con los que esperan se de un avance significativo en esta tan esperada serie de Netflix.

Más adelanto de The Witcher

Pero no todo quedó ahí, pues tras las importantes revelaciones de investiduras también se sumaron algunas fotos de las ambientaciones y escenarios en los que se desarrolla esta segunda temporada. El portal What's on Netflix fue el encargado de dar pistas de lo que ha sido la ciudad recreada para que cada uno de los personajes de The Witcher de rienda suelta a sus interpretaciones.

En las fotografías se evidencian estructuras en las que seguramente Geralt de Rivia visitará la ciudad redaniana de Oxenfurt para ir en busca de sus adversarios y encontrar todas las dudas planteadas durante la primera entrega. Los estudios Arborfield, ubicados en las afueras de Inglaterra fueron los utilizados luego de que se intensificaran las medidas de cuarentena a fin de prevenir más contagios por el Covid-19.

Y aunque en ella ya casi no se observa el despliegue técnico, se esperan muchas sorpresas como el regreso de Duny y Pavetta en una secuencia de recuerdos donde también podría estar presente Calanthe de Jodhi May. Esta información corrió como pólvora, por lo que muchos seguidores de esta historia, que mezcla la ficción con los más impactantes efectos especiales, están cada vez más ansiosos por descubrir las aventuras en las que estarán inmersos sus personajes favoritos.

