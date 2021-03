Yalitza Aparicio es la elegancia con una gabardina fucsia y pantalón a la cintura satinado

Yalitza Aparicio confirmó que muchas de las mejores cosas de la vida ocurren por accidente. Así fue como llegó a la audición de la película Roma, de Alfonso Cuarón, que literalmente cambió su vida para siempre y de la noche a la mañana. Así lo contó hace un tiempo durante una entrevista en el marco del programa Talks at Google.

"Llegué a la audición, muchos dice que por accidente, porque realmente la que iba a hacer el casting era mi hermana. Ella lo hizo después, claro, pero como en ese momento ella se encontraba con un embarazo de alto riesgo, cuando me dijo vamos a hacer un casting y a conocer de qué trata, yo le dije claro, te acompaño", recordó la actriz y maestra de profesión, hoy de 27 años de edad, pero de 25 al momento de grabar la película, que se estrenó en 2018.

Yalitza Aparicio enamora con un blazer étnico mientras celebra con su placa por los 100 mil suscriptores en YouTube La actriz está muy feliz por todo el apoyo de los fans

Así fueron los inicios de Yalitza Aparicio en la actuación

Al llegar al sitio de la audición, la hermana le dijo a Yalitza Aparicio que mejor pasara ella a la audición, ya que ella no iba a poder moverse con facilidad si se lo pedían en el casting debido a su embarazo. "En ese momento le dije que no, no me gusta hablar frente a cámaras, hablar con personas con personas que no conozco. Me dijo, tranquila, tu pásale, simplemente contesta lo que te pregunten (…)", comentó la también exitosa youtuber.

Instagram

Entonces, en el primer casting solo le hicieron varias preguntas, tan solo para conocerla y evaluar sus diferentes emociones y gestos en cámara. Luego, llegó una segunda audición con un guion corto, para terminar con otro casting en el que tenían que improvisar en cada una de las escenas, lo que representó un reto para Yalitza Aparicio, pero siempre salió airosa de cada etapa.

Cómo fue la reacción de Yalitza Aparicio al haber ganado el papel de Cleo

Después de cada prueba, lo que menos pensaba la actriz era que se iba a quedar con el papel de Cleo. En todo caso, de decía a sí misma que estaba aprendiendo algo nuevo. "Es lo que yo decía. Fui, aprendí algo nuevo, no sé si quedé o no, porque siempre que regresaba mi familia me decía, y cómo te fue y te quedaste con el personaje…", detalló.

Luego, llegó el momento de la verdad, cuando se enteró de que había obtenido el papel protagónico de la película Roma: "Fue algo gracioso y aún sigo con mucha pena con Alfonso Cuarón porque esa vez estaba yo con Marina de Tavira, estábamos juntas cuando él nos dijo ¿y tendrán tiempo de hacer la película?, y yo así le digo, sí, no tengo nada mejor que hacer (…) Y nada más veo su rostro que se empieza a reír".

Yalitza Aparicio deslumbra en un vestido de seda rosa plisado y de corte asimétrico con botines Un look perfecto para un evento casual

"A lo que yo me refería era, bueno, soy recién egresada de una carrera, no tengo trabajo, es difícil encontrar ahorita, tengo que pagar lo que solicité prestado para terminar mi carrera y tampoco puedo quedarme sentada esperando. Además, es una buena oportunidad para aprender sobre el cine", acotó, sobre la razón de su respuesta a Cuarón.

Los looks de Yalitza Aparicio después de Roma

La película Roma fue un boom en el cine mundial, ganando numerosos reconocimientos y premios. Y no solo la película, también Yalitza Aparicio: la revista TIME calificó su actuación como la mejor de 2018, exponiendo su talento ante los ojos de los millones de lectores de esa publicación.

También, con el paso del tiempo se ha convertido en toda una referencia de moda y estilo. Hace un par de días condujo la gala previa de los Golden Globes para el canal TNT Latam, donde deslumbró con un exquisito conjunto de falda midi azul eléctrico de seda, combinada con un top fucsia de tirantes bastante elegante.

Y demostró, una vez más, que el fucsia es uno de sus tonos favoritos, ya que fue el usado también en la gala de premios Latin Grammy en noviembre de 2020, al llevar un pantalón culotte de seda con una gabardina del mismo color.

Te recomendamos en video