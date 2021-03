Adele posa en una revista con un extravagante vestido de estampado de leopardo

Adele ha demostrado en los últimos años que una mujer puede reponerse, perfectamente, de una ruptura amorosa. Incluso, le ha enseñado a su comunidad de millones de fans en todo el mundo que el dolor puede ser usado para algo constructivo: ella, por ejemplo, compuso las más desgarradoras y enternecedoras canciones con la que conquistó los corazones de todos quienes la escuchan.

Entonces, fue así como entre el año 2008 y el 2011, Adele se convirtió en una de las artísticas británicas más escuchadas en Reino Unido y fuera de su país de origen, deslumbrando en los escenarios norteamericanos con su increíble voz, cargada de nostalgia y sentimiento.

Adele y sus mejores portadas de revista en sus inicios

Entonces, pasó del anonimato a protagonizar las portadas de las revistas más importantes del momento: fue incluida en una edición especial de la revista Rolling Stone, dedicada a lo mejor de la música en 2011, poco a poco logrando su propio espacio dentro del mundo artístico universal.

Además, ha sido retratada por la revista Vogue en varias oportunidades, publicaciones en las que ha derrochado elegancia y buen gusto con sus atuendos. En esta edición de 2015, la intérprete de Someone like you posó con un sobrio vestido marrón oscuro con encaje negro, de estilo arruchado, dejando su cabello suelto con ondas y resaltando su mirada con su característico delineado grueso.

Aunque la sobriedad y los tonos oscuros han caracterizado los atuendos de Adele desde los inicios de su carrera, también se ha dado la oportunidad de experimentar con distintas clases de estampados, que le han dado nueva vida a su apariencia.

Cómo usar looks estampados al mejor estilo de Adele

En la pasada edición de la revista Cosmopolitan de diciembre de 2011, Adele acaparó las miradas por completo al arriesgarse usando un vestido de estampado de leopardo, bastante extravagante, de cuello en V y bordado con encaje, dando lección de estilo a la hora de vestir al estilo animal print.

Lo ideal al usar prendas de animal print, es llevar un maquillaje neutro y básico, tal cual lo hizo la cantante, al armar su maquillaje de labios, ojos y pómulos con nosotros nude y marrón claro. Verás cuánta elegancia se logra al darle importancia a la neutralidad en el maquillaje.

La extravagancia formó parte de otro look de Adele, pero esta vez especialmente confeccionado para una fiesta de Halloween a la que asistió en 2019: resulta que se apareció en el lugar de la celebración, con un conjunto de látex rojo con estampado de leopardo, acompañado con un gran sombrero de ala ancha, lleno de elegancia.

La radical transformación de Adele en los últimos años

Sin necesidad de ser talla cero, Adele consiguió la fama mundial a punta de talento. Pero en los últimos años, sintió la necesidad de un cambio en su vida y en sus hábitos, comenzando en 2019 una transformación radical de su apariencia. Perdió al menos 40 kilos de peso y hoy en día parece totalmente una persona diferente.

En su galería de Instagram, publicó el pasado agosto una foto suya en leggings teñidos y el top de un traje de baño multicolor, dejando a la vista un lado muy relajado de sí misma. También uno más arriesgado y más libre. Así que Adele, con su experiencia, confirmó que una mujer siempre puede cambiar su vida si así lo desea.

