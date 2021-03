Aracely Arámbula enamora con un vestido floral plisado de mangas bombacha ideal para primavera

Aracely Arámbula es una actriz tan talentosa, que prácticamente puede adaptarse a cualquier tipo de telenovela y de historia que se le presente en el camino. Es así como ha conquistado en producciones juveniles como Soñadoras, telenovelas de época como Corazón salvaje y dramas un tanto siniestros como La Doña, historia que ha estado al aire durante dos temporadas.

Con el paso de los años, la actriz -madre de dos hijos- se ha ganado su lugar como una de las mejores actrices de su generación en México y Latinoamérica, siendo un ejemplo de constancia y trabajo duro. Incluso, ha incursionado en la conducción de televisión, en el programa MasterChef Latino en 2018, cautivando a los espectadores con su carisma.

Aracely Arámbula se siente orgullosa de sí misma en sus cuarentas

Para muchas actrices, la edad es sinónimo de angustia: cada año sufren por el paso irremediable del tiempo, pero este no es el caso de Aracely Arámbula. Acaba de cumplir 46 años de edad, y está en una de las etapas más exitosas de su carrera artística. En 2020 se estrenó la segunda temporada de La Doña, también regresó a la música con el promocional Malas noticias, dejando claro que es una artista llena de talentos.

Y la prueba de que las mujeres en sus cuarentas lucen mejor que nunca, es la siguiente: los fans de Aracely Arámbula en Instagram compartieron una foto del cumpleaños de la actriz, en donde enamoró con un exquisito vestido lila de gasa y mangas bombacha, estampado con diminutas flores, un atuendo más que ideal para esta temporada primaveral.

La actriz y cantante posó con una ostentosa mesa al fondo, donde ubicó los diversos arreglos florales que recibió por su cumpleaños, así como detalles de sus fans y un glamoroso pastel decorado tal cual una bolsa de compras Dior.

Tal parece que Aracely Arámbula usar vestidos florales para la época de su cumpleaños, ya que en otra ocasión, vistió un traje azul claro estampado con flores rojizas, siempre destacando con su vestuario en cada celebración.

Aunque pasen los años, la artista no deja de ser adorable: esta foto de su niñez confirma que el carisma y la dulzura que proyecta los tiene desde que nació.

Como millones de personas en todo el mundo, Aracely Arámbula se ha mantenido confinada en su casa de Acapulco durante la pandemia, protegiendo su salud y la de su familia ante la irrupción del Covid-19 en todo el mundo. Y uno de sus pasatiempos favoritos ha sido la cocina, preparando los mejores platillos y postres para sus hijos.

Las entrevistas pasó de darlas en los estudios de televisión a darlas en casa, desde su oficina particular, donde no dejó de derrochar elegancia: hace un par de meses, deslumbró con un sencillo vestido de lana anaranjado, tipo suéter, un tono fabuloso para incorporar a tus looks primaverales.

Por supuesto que los días de sol y piscina no han faltado en la cotidianidad de Aracely Arámbula, presumiendo su figura tonificada en diversos modelos de bikini y trajes de baño, imponiendo la moda para el próximo verano.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, Aracely Arámbula aprovechó para enviar un mensaje inspirador y empoderador a todas sus seguidoras, motivándolas a ser siempre mejores y a superarse a sí mismas, sin tener la necesidad de luchar o competir con otras mujeres o con los hombres en sí. A lo largo de su carrera, la actriz ha sido un ejemplo de lucha, trabajo y superación, también para las madres solteras ya que ha criado sola a sus dos hijos.

