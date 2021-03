Livia Brito y José Ron repetirán como pareja protagónica en "La desalmada"

A más de seis años desde que protagonizaron juntos la exitosa telenovela Muchacha italiana viene a casarse (2014), los actores Livia Brito y José Ron se preparan para vivir una nueva historia de amor como pareja protagónica de La desalmada, el próximo melodrama estelar de Televisa bajo la producción de José Alberto Castro.

Aunque “El Güero” todavía no ha anunciado al elenco seleccionado para este remake del teledrama colombiano La dama de Troya (2008), las estrellas elegidas poco a poco han ido revelando detalles de la novela que comenzará a grabarse en México las próximas semanas.

Entre ellos, se encuentra el querido actor Eduardo Santamarina, quien acabó con las especulaciones al destapar que la cubana y el tapatío serán quienes encabecen este proyecto.

“(Los protagonistas son Livia Brito) y Pepe Ron”, develó en un reciente encuentro con reporteros de diferentes medios de comunicación.

Esta sería la segunda producción en la que la dupla comparte créditos tras trabajar juntos en la producción de Pedro Damián anteriormente mencionada, misma que llegó a desatar fuertes rumores de romance entre los protagonistas gracias a la gran química que proyectaron en pantalla.

Por otro lado, en la conversación con periodistas, Santamarina adelantó que ya se están ultimando los detalles de “vestuario, de diseño de imagen, todo lo que es previo a entrar a grabar” de este esperado melodrama donde él interpretará nada más y nada menos que al temible villano.

"Arranco una novela hermosa con José Alberto Castro, repito otra vez con él y estoy muy feliz, muy contento. Soy el villano de la historia. Ya comenzamos en 15 días, entonces ya en los preparativos", declaró el actor mexicano que trabajó junto a Castro en Rubí (2004).

Asimismo, el esposo de Mayrín Villanueva comentó que por ahora no ha podido compartir mucho todavía con los protagonistas de La desalmada por el esquema de trabajo. "Ha sido muy poco, porque además nos ponen escalonados los llamados, prácticamente no he estado así largo con ellos", confesó.

José Ron y Livia Brito presumen su look para La desalmada

Poco después de las declaraciones de Santamarina, la intérprete de 34 años y el actor de 39 exhibieron muy contentos en redes sociales el look que llevarán para encarnar a sus respectivos personajes en su nuevo proyecto juntos, mismos que en la versión original fueron personificados por los actores colombianos Cristina Umaña y Andrés Juan.

A través de las historias de su cuenta en Instagram, Brito divulgó el pasado jueves 4 de marzo un video grabado desde los foros de Televisa donde expone cómo se verá en la piel de esta tenaz vaquera y aprovechó para alardear la compañía del galán.

La desalmada representa el regreso a las telenovelas de Brito tras un año lejos de la pequeña pantalla luego del altercado que protagonizó con un paparazzi en julio del año pasado en las playas de la Riviera Maya. También el de José Ron, considerado el “rey Midas” de las telenovelas de Televisa, quien se tomó un tiempo fuera de los foros de TV para enfocarse en la música.

Igualmente, marca el retorno a la televisora de San Ángel de Santamarina y Marjorie de Sousa, quien en días recientes confirmó su participación como una de las antagonistas de la trama.

De esto trataría La desalmada, la novela que protagonizarán Livia Brito y José Ron

Si la trama de La dama de Troya se mantiene intacta, La desalmada narrará las vivencias de una mujer joven, humilde y llena de sueños que sufre una gran desgracia durante su noche de bodas: un hacendado invade su hogar, asesina a su marido, abusa de ella y casi le arrebata la vida.

No obstante, sobrevive y dos años más tarde del trágico acontecimiento, reaparece transformada en una vaquera valiente, reacia a los hombres y decidida a vengarse del criminal que asesinó a su esposo y la violó, del cual solo recuerda que llevaba un collar con dije de caballo aquella fatídica noche.

En medio de su plan para hacer justicia, conocerá a un joven generoso y apasionado que volvió al pueblo tras culminar sus estudios de Economía que la hace volver a sonreír y creer en el amor; empero, lo que esta mujer no se espera es que más adelante este sentimiento se interpondrá en su venganza pues su amado es el hijo del hombre que destrozó su vida.

La nueva versión de este gran relato tiene previsto su estreno para el segundo semestre de 2021. Mientras, se espera que el elenco definitivo sea anunciado oficialmente en los próximos días.

