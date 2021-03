'Repulsiva y falsa': Así reaccionaron los medios británicos a la entrevista de Meghan Markle y Harry con Oprah

Como nunca antes, Meghan Markle habló abiertamente en una entrevista con Oprah Winfrey sobre lo que vivió durante el tiempo que pasó dentro de la Familia Real británica tras contraer matrimonio con el príncipe Harry. La duquesa acusó a la Casa Real británica de racismo tras mostrar su preocupación por el color de piel de su hijo Archie y reveló que durante ese tiempo llegó a pensar en el suicidio.

La entrevista de transmitió por CBS y de acuerdo con el diario The Wall Street Journal, la cadena de televisión CBS pagó más de siete millones de dólares por la entrevista con Meghan Markle y el príncipe Harry. Dicho medio de comunicación detalló que los derechos de transmisión de la entrevista de dos horas de duración tuvieron un costo de siete a nueve millones de dólares, de acuerdo con fuentes cercanas al contrato económico.

En la charla con Oprah, Meghan Markle detalló que en la Casa Real británica estaban preocupados por el color de piel de su bebé. "En los meses de mi embarazo, durante ese tiempo que supe que no le darían seguridad ni el título y se temía sobre el color de su piel, qué tan oscura sería su piel", mencionó Meghan, quien prefirió no revelar el nombre de la persona que realizaba dichos comentarios.

Markle enfatizó que durante su embarazo se dio cuenta de la realidad. "Ellos estaban contando una historia que era una narrativa, que era un asesinato de mi personalidad", comentó Meghan, quien además remarcó que además de ser actriz y duquesa es mamá, por lo que no comprendía por qué su hijo no tendría un título por una cuestión "de raza".

Meghan Markle y su relación con Harry…

Meghan Markle afirmó que antes de conocer a Harry no sabía mucho sobre la realeza británica, pues en su casa nunca le hablaron de eso, incluso antes de casarse no buscó información sobre la familia de su entonces prometido. "Yo llegué de manera muy inocente (…) No entendía cuál era mi trabajo, ni qué significaba trabajar como miembro de la realeza", dijo.

En cuanto a su boda, la duquesa recordó que fue como una experiencia extracorporal. Sin embargo, señaló que aunque era uno de los momentos más esperados sabía que era algo muy ajeno a ella y a Harry. "Creo que ambos éramos realmente consientes de eso, este no era nuestro día. Ese fue el día que se planeó para el mundo", dijo. Además comentó que logró dormir toda la noche antes del gran evento y al despertar escuchó la canción Chapel of love.

Pero antes de su compromiso, Meghan afirmó que a todos los miembros de la familia real se les dio la instrucción de no emitir ningún comentario sobre la relación de Harry, por lo que en un principió pensó que estaba siendo protegida; sin embargo, después de casarse se dio cuenta de que no era como ella lo pensaba.

"Llegué a comprender que no sólo estaba protegida sino que ellos estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia (…) No estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a mí ni a mi esposo", expresó.

Revelan el sexo de su bebé…

A pesar de la amarga experiencia, los duques se encuentran entusiasmados por la llegada de una nueva integrante a su familia, pues revelaron que tendrán una hija, quien nacerá en verano de este año y confirmaron que ya no tendrán más hijos.

Así reaccionaron los medios de comunicación británicos

De acuerdo con Vatitatis, los cronista reales fueron muy duros y críticos con Meghan y Harry tras la entrevista con Oprah Winfrey. Uno de los medios más demoledores fue Daily Mail, que publicó una columna en la que los califica de indulgentes y falsos.

"Cuando terminé la orgía de dos horas de piadosa y autoindulgente tontería de ajuste de cuentas, el vapor salía de mis orejas como un géiser en explosión y mi léxico de epítetos furiosos se extendía a toda la gama del alfabeto. Nunca había visto una entrevista más repulsivamente falsa", escribió el presentador de 'Good Morning Britain', Piers Morgan.

"En medio de una pandemia que ya se ha cobrado más de 2,5 millones de vidas, una pareja asombrosamente rica y con derechos, que vive en una mansión californiana bañada por el sol de 14 millones de dólares, quería que todos supiéramos que ellos son las verdaderas víctimas", destacó.

