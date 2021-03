Melenie Carmona revela acoso sexual por un familiar

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, reveló que sufrió acoso sexual, fue a través de sus redes sociales que contó su mala experiencia, y señaló a un familiar cercano como el responsable.

Primer hizo un post en su red social donde se podía leer:

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”

Melenie, quien es ese momento tenía 17 años, explicó que se quedó dormida muy pronto, y que se despertó de madrugada cuando el familiar tocó a su puerta y ella lo dejó pasar. “Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”.

Y explicó que después de lo hecho se encerró en el baño por dos horas "tratando de asimilar lo que acababa de vivir a manos de una persona tan cercana". Y describió que además tuvo que seguir viéndolo en reuniones familiares, también detalló que padre no sabía de estos hechos.

“Le llamé a mis papás histéricas, no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba. Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fuera mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de ‘chingaquedito’ todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe”

Melenie también publicó un video en sus historias de Instagram, donde se le escucha decir:

“Quiero que sepan que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle", explicó la joven de 22 años.

La reacción del papá de Melenie Carmona

Después de esta noticia, su padre Arturo Carmona reaccionó y escribió: “Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo por que no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mí y que esto no se queda así”.

La joven agradeció el apoyo de su padre y aclaró que tanto Alicia Villarreal como Cruz Martínez siempre estuvieron ahí para ella.

