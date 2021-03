Adamari Lopez muestra su look más colorido con una falda verde neón y blusa amarilla off shoulder

Adamari Lopez volvió a nacer cuando llegó al mundo su hija Alaïa, fruto de su relación con el bailarín español Toni Costa. Después de vivir duros y complejos momentos en el pasado, finalmente llegaba a una etapa de felicidad y plenitud en su vida, lista para seguir explorándola junto a su amor, y ahora la hija de ambos.

Hace un par de días, la hija de Adamari Lopez cumplió 6 años de edad, y le dedicó un amoroso mensaje en Instagram al compartir una adorable foto junto a la pequeña: "Qué dicha ser tu mamá @alaia, amo cada momento a tu lado, riendo, aprendiendo, viéndote crecer (demasiado rápido), jugando contigo… eres mi mayor alegría. Dios me permita acompañarte y celebrar contigo muchos años más. Feliz Cumpleaños Alaïa!!!", escribió la conductora del programa Hoy Día.

Adamari Lopez muestra cómo combinar un blazer rojo en un look elegante para el trabajo Un atuendo coqueto y elegante para mujeres de 40 y 50 años

Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Adamari Lopez

Por supuesto, esta fecha tan especial no podía ser pasada por alto, por lo que la conductora y su pareja organizaron una pequeña fiesta para Alaïa, con sus familiares y amigos más cercanos, regalándole a la pequeña un día diferente y divertido a pesar de la pandemia.

En esta celebración, la protagonista de telenovelas como Amigas y rivales, destacó entre todas las mamás al lucir un magnífico mini vestido verde esmeralda de falda plisada, posando con su hija quien fue la princesa de la fiesta con un adorable traje rosado, sandalias plateadas y completando su atuendo con una diadema en la que se leía Happy Birthday.

A sus 49 años, Adamari Lopez es todo un ejemplo de lo que es ser una mamá moderna: siempre procura escuchar a su hija y conversar con ella, tratándola siempre como su mejor amiga. Juntas han preparado creativas recetas para YouTube, muestran la excelente relación que tiene y, recientemente, la conductora publicó un video mientras practicaban meditación antes de dormir. "La meditación nos ha servido para relajarnos, aprender e irnos a la cama tranquilas", comentó, mientras mostraba una de sus sesiones.

Los looks de Adamari Lopez con los que ha conquistado en este 2021

En este 2021, Adamari Lopez se ha convertido en la reina de la moda, mostrando atuendos que van desde lo casual hasta lo formal, sin sacrificar la comodidad y realzando su belleza. Hace poco, derrochó elegancia con un vestido rosa pálido, con cutout en el área del pecho y estampado con flores blancas, una apuesta delicada para lucir en primavera.

Entonces, los vestidos florales han estado a la orden del día ya que en otro de los programas de Hoy Día, enamoró a los televidentes al mostrar un vestido verde claro de mangas largas, falda plisada y cinturón, completando este look con un par de sandalias rosa vieja.

Adamari Lopez enamora con un vestido primaveral verde menta estampado con flores rojas La conductora de Un nuevo día muestra cómo lucir hermosa con coloridos vestidos

Aunque, no cabe duda, que uno de los outfits que más ha llamado la atención del público de Adamari Lopez es el siguiente, compuesto por una mini falda verde neón, que complementó con una blusa amarilla off shoulder, con borde plisado y un lazo, logrando un coqueto look al mejor estilo del color blocking.

Al usar esta falda, la artista presumió de unas piernas estilizadas, una prenda ideal para las chicas de baja estatura y con curvas. Además, la blusa de estilo holgado permite disimular cualquier rollito que tengas en el área abdominal.

Estas fueron las reacciones a este look:

@lizeth29martha Me alegra que Adamari está cambiando de look, se ve hermosa, sigue así Adamari preciosa

@jocabeth83 Cada día más bella

@_jboricua Saben lo que admiro de ella, ella teniendo el dinero que tiene no se fue a operar 😍 ella se quiso a sí misma y el esposo la ama como es 🙌🔥

@tucoachathy Luces hermosa! Me encanta esa combinación 💙👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

@angela_jlla Buena asesora de imagen. Ahora sí tiene👏👏👏👏❤️😍

Cómo llevar las faldas al estilo de Adamari Lopez

Si eres una chica arriesgada, puedes usar una mini falda con estampado de serpiente, ya que la tendencia del animal print jamás pasará de moda. En el caso de Adamari, la combinó con una sobria camisa gris y unas sandalias blancas. Si quisieras agregarle un toque más atrevido, podrías incluir un calzado rojo o fucsia.

También puedes elegir una falda de cuero: la conductora mostró hace un par de semanas un modelo a la cintura con borde plisado, que llevó de forma elegante con un top blanco ceñido al cuerpo y de mangas largas de tipo arruchado.

Instagram

Te recomendamos en video