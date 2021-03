Kate del Castillo demuestra que los pantalones de bota ancha están más de moda que nunca con este look

Kate del Castillo se caracteriza por siempre mantener el contacto y la interacción con sus seguidores y, recientemente, preocupó a sus fans al compartir varias historias de Instagram desde un hospital. Aunque trató de tranquilizarlos contándoles a qué se debía esta visita al centro médico.

"Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito pero es algo muy sencillo, para que no me quede chueco. Es nada más anestesia local", explicó la protagonista de La reina del Sur, al hacer referencia al meñique de su mano derecha, el cual se lesionó hace un par de días.

Kate del Castillo se sometió a una operación para tratar lesión en un dedo

Aunque una intervención puede asustar a cualquiera, la hija menor de Eric del Castillo se mostró muy tranquila y calmada antes y después de la pequeña cirugía, incluso compartiendo un video todavía bajo los efectos de los analgésicos, en el que agradecía todo el apoyo de sus fanáticos, quienes la llenaron de mensajes en redes sociales.

Luego, compartió la foto de la radiografía de su dedo, en la que podía notarse la fina lámina de acero que le insertaron en el mismo, para corregir la lesión que tenía en la zona. Seguro pronto la actriz está recuperada y más que lista para retomar sus compromisos de trabajo.



A pesar de este tema de salud, Kate del Castillo no dejó de conmemorar el Día de la mujer, deseándole un feliz día a sus amigas, colegas y fanáticas que la siguen en redes sociales, derrochando elegancia al posar con un jumpsuit rojo encantador.

El que sea de bota ancha, ayuda a estilizar la figura de todas las mujeres, sin importar su estatura. Y las solapas en la parte superior, junto con las mangas holgadas, inyectan aún mayor elegancia y sobriedad a su outfit.

Cuáles son los proyectos a futuro de Kate del Castillo

La actriz mexicana está contenta y satisfecha por haber podido participar en algunos episodios de la serie Mr. Mayor de NBC, trabajando al lado de reconocidos actores estadounidenses como Ted Danson y Holly Hunter. En su perfil de Instagram, compartió un extracto de unas de las escenas.

Y todo indica que volverá a trabajar con su papá, Eric del Castillo, en una nueva obra producida por su emprendimiento Cholawood Productions, ya que desde su perfil de Instagram, compartieron el tras cámaras de lo que están preparando. "No podemos esperar para contarles más sobre Llegó la revolución señores", escribieron al publicar esta imagen en el set.

Mientras que los fans todavía esperan la tercera temporada de La reina del Sur, la actriz compartió con Peacock cuáles son sus mejores trucos a la hora de ejecutar las escenas de acción en su series y películas. No es nada fácil, pero Kate del Castillo siempre está preparada para todo reto que se le presente.

A propósito de Peacock, en esta plataforma estadounidense estrenará en los próximos meses la mini serie Armas de mujer, siendo la primera producción en español en este servicio de streaming, hecho que la llena de mucho orgullo ya que está expandiendo el talento latino en el mercado norteamericano.

Durante toda su carrera, Kate del Castillo se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora. Y no solo en el campo de la actuación, ya que hace un par de años lanzó su propio emprendimiento de tequila Honor, entrando así a este mercado y esforzándose en crear el mejor producto para sus fanáticos.

