Lady Gaga presenta la primera foto oficial de 'House of Gucci'

Lady Gaga compartió la primera foto oficial de House of Gucci, la nueva película de Ridley Scott.

La imagen muestra a Adam Driver (Maurizio Gucci) y Lady Gaga (Patrizia Reggiani).

Ridley Scott está reuniendo a un reparto estelar para su próxima película.

Un biopic sobre Maurizio Gucci, el ex director de la prestigiosa marca de moda.

Lady Gaga interpretará a la ex mujer del magnate, Patrizia Raggiani, y a su lado estarán Robert De Niro y Al Pacino, entre otras caras conocidas.

La cantante interpreta a Patrizia Raggiani, la ex pareja de Gucci, responsable de orquestar su intento de asesinato en las escaleras de las oficinas del magnate en 1995.



La pareja tenía dos hijos antes de separse.

Raggiani sufrió un tumor cerebral recientemente.

La imagen que reveló la cantante solo tiene el mensaje de: "Señor y señora Gucci".

El guion de la próxima película de Scott es obra de Roberto Bentivegna.

Se basó en el libro The House of Gucci: A Sensacional Story of Murder, Madness, Glamour and Geek, escrito por Sara Gay Forden.

La cinta está generando muchas expectativas entre el público y los cinéfilos, sobre todo por el gran elenco.

Roles confirmados de House of Gucci

Estos solos los actores y sus papales para la cinta:

Jeremy Irons: Rodolfo Gucci

Lady Gaga: Patrizia Reggiani

Al Pacino: Aldo Gucci

Adam Driver: Maurizio Gucci

Camille Cottin: Paola Franchi

Jared Leto: Paolo Gucci

