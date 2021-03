Lolita Cortés no tiene para pagar la luz ni el gas por falta de trabajo

La cantante y actriz Lolita Cortés se sinceró sobre la dura situación que enfrenta su familia por la falta de trabajo derivada de la pandemia.

Durante la transmisión del programa conducido por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, Lolita Cortés aseguró que la crisis la ha orillado a considerar tomar empleos como personal de limpieza de sanitarios públicos para poder conseguir un ingreso económico luego del cierre de teatros.

“A veces no tenemos, no contamos para pagar la luz o el gas. Nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo porque además estamos en un país que contamos con muchos recursos, de alguna manera, para salir adelante. Hubo momentos en los que dije: ‘Bueno, pues hay que trabajar en lo que sea’, ahora con la pandemia”, dijo la ex jueza de La Academia.

Ante el relato, Sánchez Azuara reaccionó con sorpresa y cuestionó si realmente la intérprete estaría dispuesta a aceptar cualquier trabajo pues, argumentó, Lolita es una de las actrices más completas de país y con una de las trayectorias artísticas más nutridas.

“De lo que sea, estaban pidiendo para una panadería muy famosa personas que limpiaran los baños y yo ahora con la pandemia le dije a mi hermana: ‘¿Yo?, yo soy buenísima limpiando’. Alguien me comentó: ‘¿Cómo, te atreverías?’ Perdóname, necesito trabajar porque necesitamos comer”, reveló Lolita Cortés.

Lolita Cortés también señaló la poca consideración que se ha tenido con las personas que son parte de la industria del entretenimiento, no solo con los rostros que aparecen en pantalla o que protagonizan las puestas en escena, sino con aquellas que hacen posible los espectáculos y añadió que hay quien piensa que dedicarse a las artes escénicas es un hobby.

“Desafortunadamente, la gente que está encargada de todo esto, piensan que mi carrera es un hobby, y las personas que estamos en el escenario somos mínimas a las que están atrás de nosotros. Maquillistas, peinadores, todos ustedes señores, en el teatro es igual y nos quitaron la posibilidad no solo de trabajar, sino de comer”.

Finalmente, en el programa que se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, Lolita se dirigió a las mujeres familiares de víctimas de feminicidio que fueron invitadas al espacio televisivo y les dedicó unas emotivas palabras en las que también se refirió a su madre, Dolores Jiménez.

“Yo estoy aquí para decirles que, señoras hermosas, yo criada de una madre (que) nunca se dio por vencida y lo que más admiro de ustedes y lo que dicen, no se den por vencidas. No sé si hoy o mañana nos van a escuchar, pero nos van a escuchar porque vamos a hacer historia. Porque este país es de guerreras. Somos Aztecas y los guerreros eran Aztecas. Nuestra raza, nuestra sangre es de guerreros y guerreras”.

“Nosotras podemos. Yo no digo que solas, pero quien no funcione que mejor se vaya”, concluyó Lolita en un momento sumamente emotivo de la transmisión del programa.

