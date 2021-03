Mon Laferte hace dura crítica a AMLO y le pide que comprenda el movimiento feminista

Mon Laferte envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el que le pide que comprenda el movimiento feminista tras las acciones que se tomaron ante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer.

Por medio de su cuenta de Twitter, la cantante originaria de Chile publicó una serie de mensajes dirigidos al mandatario, en los que le pide que reconsidere su posición.

"Señor presidente López Obrador. Con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted. Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica", publicó Mon Laferte.

La intérprete de temas como Tu falta de querer, Mi buen amor, Amárrame, Antes de ti y más destacó que las mujeres piden políticas públicas que protejan y garanticen el derecho básico de la vida. "A mí me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de Mexico que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa de respeto, igualdad y justicia", publicó.

Mon Laferte enfatizó que los actos del mandatario quedarán en la historia. "Dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal. Por favor señor presidente, por favor.", pidió la cantautora.

Mon Laferte y su protesta en contra de la violencia

En 2019, Mon Laferte logró impactar en en la entrega de los premios Grammy Latinos al protestar contra la violencia en Chile. La cantante de 37 años de edad se mostró en topless con un pañuelo verde y un mensaje y el mensaje: "En Chile torturan, violan y matan".

