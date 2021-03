¡Por fin! La reina Isabel habla de la entrevista de Harry y Meghan con Oprah

Casi 48 horas después de la reveladora entrevista de Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey, la Reina Isabel ha mostrado su postura, a través de un comunicado enviado por Buckingham Palace en nombre de la soberana de Reino Unido.

En el escrito se lee:

“Toda la familia está triste de conocer la extensión completa de qué tan retadores han sido los últimos años para Harry y Meghan. Las situaciones comentadas, particularmente sobre la raza, son preocupantes. Aunque algunos de los recuerdos pueden variar, son tomados muy seriamente y serán tratados por la familia en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán muy queridos miembros de la familia”.

Las revelaciones del color de piel de Archie, cuando Meghan estaba embrazada, fueron de los temas más comentados de la entrevista y el que más polémica creó. Sin embargo después de la entrevista, Oprah Winfrey contó que Harry le había confesado en privado, que no habían sido ni Isabel II ni el duque de Edimburgo, los que habían hecho esos comentarios.

Meghan Markle afirmó que antes de conocer a Harry no sabía mucho sobre la realeza británica, pues en su casa nunca le hablaron de eso, incluso antes de casarse no buscó información sobre la familia de su entonces prometido. "Yo llegué de manera muy inocente (…) No entendía cuál era mi trabajo, ni qué significaba trabajar como miembro de la realeza", dijo.

En cuanto a su boda, la duquesa recordó que fue como una experiencia extracorporal. Sin embargo, señaló que aunque era uno de los momentos más esperados sabía que era algo muy ajeno a ella y a Harry. "Creo que ambos éramos realmente consientes de eso, este no era nuestro día. Ese fue el día que se planeó para el mundo", dijo. Además comentó que logró dormir toda la noche antes del gran evento y al despertar escuchó la canción Chapel of love.

Pero antes de su compromiso, Meghan afirmó que a todos los miembros de la familia real se les dio la instrucción de no emitir ningún comentario sobre la relación de Harry, por lo que en un principió pensó que estaba siendo protegida; sin embargo, después de casarse se dio cuenta de que no era como ella lo pensaba.

"Llegué a comprender que no sólo estaba protegida sino que ellos estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia (…) No estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a mí ni a mi esposo", expresó.

