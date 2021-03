'Falcon and the Winter Soldier': primeros vistazos al villano de la serie de Marvel

Solo quedan nueve días para el estreno de 'The Falcon and the Winter Soldier', la nueva serie de Marvel Studios que llenará el vacío que dejó el final de 'WandaVision' entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Ya en la cuenta regresiva para el lanzamiento del primero de los seis episodios de la ficción sobre Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado del Invierno (Sebastian Stan), Marvel, la plataforma de streaming de Disney y otros han compartido adelantos, tráilers e imágenes como parte de la campaña previa al estreno.

Recientemente, se publicaron los primeros vistazos del villano principal de 'Falcon and the Winter Soldier'. Se trata de Baron Zemo, un viejo conocido del UCM, interpretado por el actor Daniel Brül ('The Alienist). La última vez que el personaje apareció en una producción de Marvel fue en 'Capitán América: Civil War', siendo el villano principal de la película.

Como parte de sus primeros vistazos, el Baron Zemo aparece en un póster oficial, que fue publicado por Brül en su cuenta de Instagram. Además, Marvel Studios, en un reciente teaser, mostró al villano con su icónica máscara.

Lo que debes saber sobre la serie

Mackie como Sam Wilson/Falcon y Stan como Bucky Barnes/Winter Soldier deberán llevar sobre sus hombros el legado que dejó Capitán América (Chris Evans) tras los sucesos ocurridos en 'Avengers: Endgame'. 'Falcon and the Winter Soldier', según todas las reseñas, revelará al nuevo portador del escudo del héroe.

Marvel aún no lo ha confirmado, pero es probable que su nueva serie se estrene el 19 de marzo con un solo capítulo, para que se mantenga por seis semanas el hype de los fans.

Don Cheadle (James Rhoades/War Machine) Emily VanCamp (Sharon Carter/Agente 13), Wyatt Russell (John Walker/Super Patriot), Adepero Oduye (Sarah Wilson), Desmond Chiam, Miki Ishikawa y Carl Lumbly completan el elenco de la ficción, dirigida por Kari Skogland y escrita por Malcolm Spellman.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: