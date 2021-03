Así luce hoy ‘Heriberto’, el hijo mayor de Rafael Amaya en “El señor de los cielos”

Desde el estreno de El señor de los cielos en el año 2013, el público no solo fue testigo de la transformación de ‘Aurelio Casillas’ hasta su fallecimiento, también presenciaron frente a la pequeña pantalla la de todos sus hijos.

Mira cómo cambió la actriz de ‘Ximena Letrán’ a más de 6 años de su salida de "El señor de los cielos” La intérprete detrás de este personaje actualmente tiene 41 años.

A lo largo de las siete temporadas de la superserie de Telemundo, cada uno de los vástagos del protagonista, interpretado por Rafael Amaya, creció paulatinamente hasta encabezar sus propias tramas alrededor de la vida y los oscuros negocios de su padre, pero mientras algunos se quedaron para perpetuar su legado criminal, otros se vieron obligados a despedirse

Entre esos retoños del capo que dijeron adiós a la veterana ficción, pero dejaron su huella en el relato, destaca especialmente ‘Heriberto Casillas’, su primogénito y fruto de su relación con su primer amor, ‘Ximena Letrán’.

El cambio del actor detrás de ‘Heriberto’ en El señor de los cielos

En la primera temporada de la historia escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, ‘Heriberto’ es un joven impulsivo y rebelde que pese a crecer sobreprotegido por su madre, quien teme siga los pasos de su padre, siente una gran admiración por su progenitor y anhela ser como él.

Dentro de esta etapa inicial, protagoniza varios momentos cruciales en la trama con los que se induce en el oscuro mundo donde se desenvuelve su papá; sin embargo, en la segunda entrega, su travesía llega a su final cuando la agente policial ‘Leonor Ballesteros' sesga su vida durante un operativo.

Su muerte que representó un golpe duro para sus padres y desató una guerra.

Durante las dos entregas de siete en las que estuvo vivo, ‘Heriberto’ fue encarnado por el actor mexicano Ruy Senderos, quien se ganó los aplausos de los fanáticos de la ficción gracias a su gran personificación del papel que estuvo a punto de no interpretar debido a una arriesgada decisión que tomó cuando hizo su primera audición para El señor de los cielos.

“Me hablan para el casting, lo hago y hasta ahí todo iba bien, (pero) primero me dicen que no me quedo porque estaba hablando de lado. Yo decidí en la prueba inventar que el personaje hablaba más así y (me explicaron:) ‘no, hablas chueco y no te quieren”, narró en una entrevista para el programa ¡Qué chulada! de Imagen Televisión el año pasado

Al escuchar la razón por la que no le darían el personaje, uno de los favoritos de los seguidores de El señor de los cielos, el histrión explicó a la producción que solo se trataba de una propuesta pero si no les gustaba, enviaría un nuevo video hablando correctamente, lo cual hizo y se ganó una segunda oportunidad.

“Me quedé en el callback que era un lunes y yo el viernes, en mi moto, me caigo y me vuelo la rótula, me la mando como al muslo. Entonces, me operan el sábado y me acuerdo que el lunes me escapé (…), llegué a hacer el callback con muletas y collarín”, recordó el actor que en esa época tendría alrededor de 25 años.

“Siento que en parte eso les dijo: ‘ok, este trae ganas’ y algo pasó raro que nos pasa a todos los que actuamos pero, a la hora de hacer la prueba, se me olvidó el dolor de la rodilla, el del cuello, hice mi escena y acabando, otra vez el dolor volvió como con todo. Supongo que lo hice bien porque me quedé y nunca tuvimos idea del monstruo que iba a ser”, concluyó.

De esta manera, fue que Ruy se ganó el papel que sigue siendo el más importante de su carrera hasta la fecha y por el que, de hecho, todavía lo siguen aludiendo; no obstante, desde que finalizó su participación en esta serie que lo catapultó al estrellato internacional han pasado casi 7 años en los que el actor no ha parado de meterse en la piel de un personaje tras otro.

¿Qué hizo Ruy Senderos tras El señor de los cielos?

Tras su impecable actuación en El señor de los cielos, Ruy Senderos continuó sumando de manera indetenible proyectos a su trayectoria artística en el mundo del espectáculo mexicano, donde debutó cuando tenía apenas 12 años en la exitosa telenovela infantil Amigos por siempre (2000).

Y es que luego de desprenderse de ‘Heriberto Casillas’, el personaje que le abrió muchas puertas en el medio, Senderos prosiguió actuando en numerosas producciones para el cine, el teatro y la televisión, demostrando tener una gran versatilidad actoral.

Durante los últimos casi siete años, ha sido parte de varias películas como La niña de la mina (2015), Purasangre (2016), Hasta que nos entierren a todos (2019), El Mesero (2020) e Infelices por siempre, una cinta protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval que se encuentra en posproducción.

Por otro lado, en la pequeña pantalla se ha mantenido vigente con papeles en ficciones como Drunk History: El lado borroso de la historia (2016), Sicario: El camino de la sangre (2017), Rosario Tijeras (2016-2018), La fiscal de hierro (2017), Señora Acero 5 (2018), Paramédicos (2018), Ninis (2018), Julia vs. Julia (2019) y Ana (2020) por mencionar algunas de las producciones registradas en su perfil en Imdb.

Su última aparición en la pantalla la tuvo en año pasado, en la segunda temporada de Enemigo íntimo (2020), serie de Telemundo encabezada por sus compañeros en El señor de los cielos Fernanda Castillo y Raúl Méndez, en la que encarnó a ‘Ricardo Medina’.

En cuanto al teatro, debutó sobre las tablas como parte reparto de la puesta en escena Se compran corazones en 2018, obra que encabezó junto a actores como Plutarco Haza. Asimismo, fungió como conductor del programa Lip Sync Mexico.

En una plática el año pasado, el actor contó que por el momento no había proyectos en puerta para él pues tenía solo una obra pautada pero no logró llevarse a cabo en medio del complicado escenario de 2020. También destapó en esa oportunidad que lo habían invitado a participar en el reality show Survivor México, pero declinó la oferta.

El aspecto actual de Ruy Senderos, el actor de ‘Heriberto’ en El señor de los cielos

Actualmente, el eterno ‘Heriberto Casillas’ tiene 32 años pero sigue luciendo igual de guapo que cuando apareció en El señor de los cielos.

A través de su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 230 mil seguidores, continuamente da cuenta de esto alardeando en numerosas postales su cuerpo esculpido con una ardua rutina de ejercicios.

El histrión también expone para sus fans detalles sobre su día a día, los mantiene al tanto de cada paso de su carrera, recuerda sus experiencias en distintas producciones y presume algunos vistazos de su vida personal.

Aunque al parecer está soltero, Ruy rebosa amor por su familia y frecuentemente presume ese gran afecto por sus familiares, especialmente por su mamá y sus hermanos, quienes son idénticos a él.

Asimismo, alardea el gran carilo que tiene hacia su manada de perros, Maneno, Anastasia y Rolo.

Igualmente, publica fotos del baúl de los recuerdos de su vida y comparte mucho sobre sus viajes por todo el territorio mexicano y ciudades en el exterior como Londres y Madrid.

Hoy por hoy, Ruy Senderos parece estar enfocado en proyectos personales fuera de los foros, pero el público que todavía lo recuerda por haber encarnado a ‘Heriberto’ en El señor de los cielos no le pierde la pista y está atento para verlo seguir derrochando su indiscutible talento en las próximas producciones para la pantalla donde le den la oportunidad.

También te puede interesar: