Lucero da clase de estilo con un blazer amarillo y un jean a la cadera, un look ideal para primavera

Lucero intenta siempre mostrar el lado positivo y amable de la vida a través de su podcast Lucero mucho que contar, tratando de inyectar energía y buena vibra a sus millones de seguidores en todo el mundo, sobre todo en esta época tan compleja a causa de la pandemia por el Covid-19, que ella misma sufrió y superó de forma satisfactoria.

Lucero da lección de moda con este vestido verde esmeralda de mangas largas y bordado con lentejuelas Siempre muestra looks muy favorecedores para las mujeres maduras

Lucero celebró 41 años de carrera artística

Reconoció que, si bien a veces ocurren cosas que pueden bajarnos un poco el ánimo, haciéndonos sentir mal, reconoció que también hay que fijarse en lo bueno que ocurre cada día: "Creo que también a veces somos un poquito injustos y no nos fijamos en todo lo bueno que nos pasa, en todo lo bonito que tenemos alrededor".

Así que, aprovechó la ocasión, para recordar parte de lo bonito de su carrera artística, justo a 41 años de haber debutado. "En febrero cumplo 41 años de carrera y 41 años que se dicen fácil (…) el año pasado 2020 estuvimos muy celebrados, a pesar de tantas dificultades, pero celebramos de lindas maneras, los Live que hicimos vía streaming, estos shows que nos hicieron compartir y estar cerca de alguna manera, fue maravilloso".

Ante la pandemia, Lucero llamó a la prudencia a sus fans

La también actriz, protagonista de telenovelas tan emblemáticas como Soy tu dueña, reconoció además que esta época es muy difícil para muchas personas en el mundo a raíz de la pandemia, quienes no solo lidian con problemas de salud sino con dificultades económicas. Los llamó a mantener la esperanza: "En estos momentos es difícil para muchas personas el trabajo, muchísimas personas están sin un empleo, no han podido salir adelante en la parte económica, en la parte profesional, pero ya llegará, estoy segura que no hay mal que dure 100 años, menos quien lo pueda aguantar. Vendrán cosas mejores, vendrán momentos buenos".

Así mismo, llamó a sus fans a permanecer en casa, respetando la sana distancia y evitando hacer tanto reuniones como fiestas: "No es tiempo de hacer fiestas ni reuniones como lo sabemos, porque todavía no estamos en el mejor de los momentos, todavía hay que seguirnos cuidando mucho y hay que seguir guardando esta sana distancia, siendo prudentes y manteniendo el orden como se nos ha indicado y como lo hemos hecho durante tantos meses".

Instagram

En cambio, invitó a todo su público a celebrar sus victorias y momentos especiales en casa, a su manera, hasta que puedan reunirse de nuevo en un show o concierto presencial: "Que sí, que ya para algunos es aburrido, es cansado y es desesperante para muchos otros, pues lógicamente que sí, pero es lo que hay y es lo que tenemos que entender, así celebrar a nuestra manera, celebrar la vida, los aniversarios o los momentos importantes a nuestra forma y esperar, ya llegarán tiempos para celebrar en bola y celebrar a lo grande".

La elegancia de Lucero, no importa la temporada que sea

A lo largo de 41 años de carrera artística, si algo ha caracterizado a Lucero es su exquisito gusto a la hora de vestir. La elegancia nunca falta, tampoco la creatividad a la hora de armar sus atuendos. Por ejemplo, en una sesión de fotos realizada en la década de los años 90, acaparó miradas con este traje blanco bordado con encaje, decorados con flecos y complementado con una capa.

Ahora que han transcurrido varias décadas, la intérprete de Electricidad ha renovado su estilo, sumando muchos más pantalones a sus atuendos. Por ejemplo, en un pasado programa de televisión, cautivó al combinar un jean a la cadera con un maxi blazer amarillo de terciopelo, el color que será tendencia durante toda la primavera.

Los blazers son de lo más versátiles y combinables: en el caso de Lucero, lo llevó con una camisa amarilla debajo, pero también puedes sumar una playera de rayas, por ejemplo, con gafas de sol, aretes largos y un par de tenis, si se trata de un evento casual.

También están los blazers un tanto más ajustados, como este de seda satinada que llevó Lucero a una alfombra roja, combinado con una blusa plateada debajo y un pantalón negro a la cintura.

Te recomendamos en video