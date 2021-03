Hijo de Arnold Schwarzenegger acaparó todas las miradas en Moxie, la exitosa película del servicio streaming

El joven actor Patrick Schwarzenegger está causando sensación en la más reciente película de Netflix que lleva por nombre Moxie. Y es que hasta la fecha esta producción ha calado muy bien en la audiencia, pues se centra en el empoderamiento femenino y cómo se debe acabar con el bullying y todas las agresiones escolares que cada vez son más recurrentes y traen consigo innumerables consecuencias sociales.

El hijo del exgobernador de California y reconocido por ser una de las figuras más emblemáticas de Hollywood por sus papeles en Terminator, Comando y Depredador se ha destacdo con su rol en esta historia en la que interpreta a Mitchell Wilson, un chico popular que se encarga de hacerle la vida imposible a Vivian, la líder el movimiento feminista que solo busca la igualdad.

Patrick Schwarzenegger forma parte del elenco de Moxie, película que está arrasando en Netflix

Patrick es el tercero de los cinco hijos del famoso actor y expolítico. Su físico es tan impactante como su talento, pues mide 1,85 metros y es el que posee un gran parecido con su padre, por eso ha captado la atención de los realizadores quienes ven en él la continuidad de la estrella tan recordada y querida por la audiencia, solo que él ha hecho su incursión con pequeños papeles juveniles y muy alejados de los icónicos personajes que desarrolló Schwarzenegger en el cine y la televisión.

Este joven de 27 años también destaca en el mundo del modelaje en la que importantes firmas y diseñadores se han volcado a incorporarlo como imagen de sus colecciones o lanzamientos de temporada, pues posee todos los atributos para hacer lucir bien cada una de las creaciones. No en vano fue captado por la agencia de L.A. Models, con la que tiene planes de hacer campañas para Ralph Lauren y Armani.

Por si fuera poco, Patrick es un emprendedor de la moda, pues tras su participación en la famosa campaña de Hudson Jeans, decidió crear Project360 una empresa que se encarga de diseñar ropa para chicos actuales y que destina el 10% de sus ventas a instituciones benéficas para ayudar a los más necesitados.

Su incursión en el cine y la televisión

Títulos como: The Benchwarmers, Grown Ups 2, Stuck in Love, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse , Dear Eleanor , Go North, Amor a medianoche, Daniel Isn't Real6, así como Scream Queens, Right there​ y Moxie forman parte del listado de proyectos en los que ha tenido importantes participaciones demostrando así que la actuación no le es ajena y que posiblemente se encamine más en este ámbito ahora que le llegó el éxito a través de la plataforma streaming.

Sin embargo, no piensa dejar a un lado su interés por ayudar a quienes más lo necesitan a través de su compañía con la que ha ganado una gran cantidad de seguidores. Además, con su reciente participación en Moxie se ha incrementado el número de fans femeninas en sus redes sociales en las que se ha ganado una gran cantidad de likes y comentarios sobre su belleza.

Y es que este joven se perfila como una nueva figura de la actuación, dejando atrás las comparaciones con su padre quien lo ha apoyado siempre en su carrera y en todas las decisiones que ha tomado sobre ella. Sin embargo, hay quienes esperan verlos juntos en pantalla protagonizando una historia que impacte y resulte inolvidable para ambos.

