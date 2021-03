Shakira muestra las 3 formas más elegantes de combinar un maxi blazer si tienes 40 años

Shakira ha cosechado cientos de éxitos este 2021 gracias a su tema Girl Like Me, que interpreta junto a la agrupación Black Eyed Peas. En un reciente video que publicó en su galería de Instagram, agradeció una vez más el apoyo de sus fans, ahora que la canción llegó al número 1 de la lista US Latin Billboard.

"Me acabo de enterar que hemos llegado al número 1 en la lista de US Latin Billboard. Estoy súper agradecida con todos ustedes, no saben cuánto, por todo el apoyo que nos han dado a mí y a Black Eyed Peas con esta canción que no sería nada sin ustedes, los quiero muchísimo!", expresó Shakira en el clip que grabó desde su casa.

Y es que gracias a la combinación de los estilos de Shakira y BEP, esta canción ya superó las 300 millones de reproducciones en YouTube, siendo uno de los mayores éxitos musicales en las carreras de ambos artistas. El concepto del video, los curiosos bailes de BEP y la magnífica coreografía de la artista colombiana, hacen de este producto algo irresistible.

Así que, definitivamente, la intérprete de Ojos así es una experta a la hora de reinventarse y probar con nuevas tendencias a la hora de crear nueva música. Es así como ha podido interpretar temas tan desgarradores como Inevitable, y a la vez crear canciones llenas de energía y ritmos tropicales como La bicicleta, que interpretó hace un par de años junto a Carlos Vives.

A sus 44 años, nada ni nadie le impide a Shakira explorar nuevas tendencias en cuanto a moda. Aunque en los últimos años, por ejemplo, poco ha experimentado con su apariencia, hace un par de semanas decidió cambiar radicalmente su look, mostrando ahora una melena teñida de fucsia rojizo, muy parecido al tono que llevó hace un par de décadas, justo en los inicios de su carrera.

Y en cuanto a su vestuario, durante toda su trayectoria artística jamás ha renunciado a los jeans y a las playeras cómodas, aunque poco a poco ha ido incorporando algunas prendas elegantes, como las chamarras y los blazers. De hecho, durante la promoción de su perfume Dance Midnight en TikTok, lució rebelde con un blazer de cuero negro con detalles en dorado texturizados.

Cómo llevar los blazers al estilo de Shakira

También deslumbró con su elegancia en una pasada sesión de fotos, usando un blazer como mini vestido de la manera más creativa y sobria, complementando su look con unas maxi botas de cuero por encima de la rodilla. Con este outfit, demuestra que no se necesita de ropa ostentosa o cientos de accesorios para lucir fenomenal.

A lo largo de su carrera, Shakira también ha dejado claro que los colores básicos son sus favoritos, ya que pueden ser combinados con prácticamente cualquier prenda de ropa. Fue así como en una pasada edición del reality The Voice, apareció impecable vistiendo una playera básica con un blazer de cuero blanco con detalles en plateado, combinando elegancia con rebeldía de la forma más exquisita.

Con leggings también pueden usarse los maxi blazers, así como lo combinó Shakira en una pasada temporada de invierno, llevando un leggings con un maxi blazer negro de flecos, aportando un toque de color con un top rojo que combinaba con su bufanda del mismo tono. Así que, si no sabes en qué momento u ocasión lucir los blazers, ni cómo combinarlos, Shakira tiene la solución a esta emergencia de moda.

