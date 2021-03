Thalía posa desde casa con elegancia usando un pantalón celeste con top blanco y collares dorados

Thalía es imparable: a pesar del paso de los años, la cantante se ha mantenido en la cima de la industria musical gracias a su disciplina y a su constancia infinita, reinventándose y adaptándose a cada una de las épocas que le ha tocado vivir como artista. Es todo un ejemplo e inspiración para las cantantes más jóvenes, que sueñan tener una trayectoria tan nutrida como la de ella.

Aunque los conciertos y eventos masivos llevan más de un año cancelados por la pandemia del Covid-19, Thalía ha continuado trabajando desde casa y dando entrevistas a distancia, también transformando su rutina de trabajo a raíz del contexto actual. Pero estar en casa no significa perder la elegancia en su caso, al contrario.

Thalía fascina con un pantalón ocre a la cintura y una blusa de cuero turquesa en un look elegante y casual A sus 49 años, es todo un ícono de moda y estilo

Thalía nunca pierde el estilo, ni en pandemia

En una de sus recientes publicaciones, dio clase de estilo al usar un traje sastre negro clásico y elegante, con una camisa blanca de cuello tipo lazo, complementando con una cadera dorada y un broche vintage, así como unas gafas de sol extravagantes y únicas, que le daba un toque de rebeldía a su atuendo.

"Arreglarse para los zooms es ya lo normal en estos tiempos de pandemia. ¡Las juntas de trabajo siguen sí o sí!. Ahora… no me pregunten si de la cintura para abajo traigo mi pijama puesta", escribió de forma divertida al compartir este post, que superó los 200 mil likes.

A este atuendo aportó un toque de color con unos botines vino tinto de estilo brillante, un calzado perfecto tanto para invierno como para la primavera que ya pronto inicia. Sin duda, un outfit ideal para mujeres de todas las edades, ya sea que estén en sus treintas o cincuentas.

Para la primavera, Thalía también tiene looks más relajados

Si en invierno no pueden faltar los abrigos y las capas de roja, ahora la primavera se caracteriza por los atuendos más frescos y coloridos. Y todo indica que Thalía ya está lista para esta temporada, ya que enamoró a sus fans al posar desde su casa con un pantalón celeste a la cintura, junto con un top blanco sin mangas, sumando glamour con varios collares dorados y, a la vez, rebeldía con unos tenis de colores neón.

Thalía se une al "reto de la confrontación" en TikTok y sus fans mueren de risa La cantante y actriz es una experta de las redes sociales

"Viento purificador", manifestó al publicar la foto, que superó los 140 mil likes en Instagram y generó miles de comentarios que halagaban su estilo entre deportivo y casual. A finales de diciembre de 2020, también apeló a la comodidad al llevar un conjunto deportivo beige de pants y sudadera, agregando extravagancia con un par de tenis metalizados.

Otra opción de look para primavera, también coqueta pero un poco más elegante, es la siguiente combinación que mostró la intérprete de No me acuerdo: un pantalón blanco con una camisa de seda estampada, sumando unas sandalias blancas con tacón de plataforma, estampado con corazones de colores.

Instagram

Thalía envío sensible mensaje por la muerte de Cepillín

A raíz de la muerte de Cepillín, Thalía recordó parte de los inicios de su carrera artística siendo apenas una niña, durante la grabación de un programa de televisión junto al admirado artista: "¡Yo no sé si estaba más nerviosa porque me saliera bien la malteada que estaba haciendo para Evelyn La Puente para el programa de la mañana, cuando yo era niña modelo en la televisión mexicana, o porque sabía que Cepillín estaba parado detrás de mí esperando para probarla!".

Agregó que Cepillín siempre será recordado de manera especial por todos los que crecieron junto a él: "Todos los niños que crecimos con él, con sus discos, con su música, con sus programas, sentimos esa pérdida de un gran ser que siempre estuvo a nuestro alcance para animarnos, alegrarnos y divertirnos".

Te recomendamos en video