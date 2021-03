Esta son las teorías que revelan que Lucifer tendría un hijo con Chloe

Muchas dudas y expectativas se han generado con Lucifer temporada 6 y ahora más que los fans han sacado la conclusión que entre el diabólico protagonista y Chloe puede darse la buena noticia de que tendrán un hijo. Y es que según se ha comentado, esta temporada que está por llegar estaría repleta de sorpresas, sin embargo, nadie imaginó que la llegada de un bebé de esta particular pareja sería lo que le daría un giro inesperado a la historia de Netflix.

Las teorías son diversas, pero hay quienes aseguran que todo viene dado tras la notable reacción de repudio que el actor Tom Ellis ha mostrado hacía estas pequeñas y tiernas criaturas en el transcurso de lo que ha sido la primera parte de la quinta entrega de esta producción que aún no tiene fecha de estreno para revelar lo que se viene. Por lo que, por ahora solo queda analizar a detalle el resto de lo planteado por la fanaticada en las redes sociales.

Desde que se conoció que finalmente Lucifer y Chloe estaban juntos comenzaron a revelarse situaciones sobre el futuro de esta pareja, pues luego de que pasaran por diversas adversidades sin concretar sus sentimientos, ahora que están más felices que nunca, lo más lógico, por lo menos para el público, es que ambos logren consolidar su unión a través del nacimiento de un hijo.

Otra teoría analiza el hecho de sí realmente Lucifer está en la capacidad de volverse cada vez más humano para tener bebés, ya que él es un ángel inmortal que tiene como misión cuidar el infierno, solo que a veces ha desvirtuado este objetivo y se ha mostrado más sensible, cercano y harto de su misión que lo hace estar alejado de muchas realidades.

Sin embargo, los fieles fans aún guardan la esperanza de que este personaje viva la misma experiencia que la que tuvo Amenadiel quien se convirtió en padre de una linda niña que tuvo con Linda. "Lucifer le dijo a Amenadiel que es realmente sorprendente que no haya dejado embarazada a nadie. Si el padre Dennis Haysbert lo bendice, entonces tal vez", dijo el actor DB Woodside.

Pero la fanaticada no ha sido la única en analizar o debatir sobre diferentes hipótesis, pues los realizadores de este programa se han dado a la tarea de mostrar importantes pistas, a través de Twitter, a fin de mantener a la audiencia pegada en la evolución de lo que se viene en la segunda parte de la quinta temporada que aún no se estrena en Netflix.

here’s a little piece of 5B info: *** will tap into his ***** side 😘

— Lucifer (@LuciferNetflix) December 29, 2020